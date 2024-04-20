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日本將修正防疫行動計畫 初期可採取強硬措施

中央社／ 東京20日綜合外電報導

日本政府鑒於COVID-19疫情帶來的教訓，已彙整傳染病對策行動計畫的修正草案，明訂即使是在科學知識不足的階段，也可以有限度採取包括宣布「緊急事態宣言」的強硬措施。

日本放送協會（NHK）報導，日本目前的傳染病對策行動計畫主要是針對新型流感所制訂，這次是時隔約10年進行修正，日本政府最快本月底前將在專家等人參與的會議中提出。

修正草案明訂強化平時對疫情發生的準備工作，包括推動疫苗及治療藥物的研發、打造醫療收治體制，及儲備口罩等必要物資等事項。

一旦確認疫情發生後的因應作為，除了在邊境進行管控以延緩疫情擴大外，也將確保所需病床數及建構篩檢體制，並盡速提供民眾疫苗及治療藥物等。

草案也明訂，如果疫情在境內擴散到有壓迫醫療量能之虞時，即使在科學知識不足的階段，也可以採取包括宣布「緊急事態宣言」的強硬措施。

儘管如此，但採取這類強硬措施也必須顧及國民生活及社會經濟活動，盡可能限於確有必要的地區與期間，並限定必要業種，然後配合疫情變化彈性進行調整。

此外，修正草案中還明訂針對有關傳染病的假資訊採取對策等事項。

讀賣新聞報導，日本政府2013年制訂傳染病對策行動計畫後，這次是首度進行徹底修正。目前規劃在最快下週召開的學者專家會議上提出修正草案，希望能在6月的內閣會議上通過。

全球過去每隔一定週期就會爆發傳染病大流行，例如1968年的香港流感、2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），及2020年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等。日本政府每年將針對防疫狀況進行檢視，未來大致每6年進行一次計畫修正。

COVID-19 傳染病 日本 疫情

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