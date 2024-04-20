「王室果醬」較勁？梅根為新產品宣傳 反而替查理帶貨

「薩塞克斯公爵夫人」梅根的個人生活品牌美國里維埃拉果園（American Riviera Orchard），本周推出第一項產品：草莓果醬，限量50罐先給她的名媛好友們試嘗，獲得一波好評。不過英媒報導，梅根最新的「宣傳噱頭」反而對英王查理三世起到「帶貨」效果，讓他的海格洛夫莊園（Highgrove Garden）果醬數小時內銷售一空。

鏡報報導，梅根的每罐果醬都標有1至50的手寫編號，但價格與對外發售日期都尚未公布。英王查理則是透過海格洛夫商店販售各種王室紀念品，包括每罐340克售價6.95英鎊（約台幣280元）的有機草莓果醬。

每日郵報王室評論員伊登（Richard Eden）表示，梅根周一（15日）透過名媛網紅發動口碑宣傳，結果反而替查理助攻，讓他的果醬在數小時內買氣大增，到周二便完售。海格洛夫商店網站顯示，果醬在周四已重新補貨上架。

伊登也趁機酸了梅根一頓，表示兩款果醬差別在於，查理的盈利會捐給慈善機構，「而梅根將獲利留給自己」。王室作家萊文（Angela Levin）在X（推特）寫道：「誰會相信呢？梅根的果醬助攻『國王』的銷售，現已售罄。也許人們更希望利潤捐給王室慈善機構，而不是進梅根的口袋。」