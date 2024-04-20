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巴勒斯坦申請入聯 遭美否決

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
聯合國安理會在台灣時間19日凌晨針對巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國表決，美國1票否決。（美聯社）
聯合國安理會在台灣時間19日凌晨針對巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國表決，美國1票否決。（美聯社）

聯合國安理會十八日針對巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國表決。英國及瑞士雖棄權，但中國大陸、俄羅斯、法國和日本等十二國贊成，惟仍遭常任理事國美國一票否決。

該決議案旨在建議有一九三個會員國的聯大，允許巴勒斯坦取得會員國資格。

依聯合國規定，申請加入必須經安理會推薦，再由聯大同意，才能獲會員國資格。這代表安理會十五個理事國至少需九國贊成，而且五個常任理事國皆未動用否決權，還需獲聯大三分之二多數支持。

美國駐聯合國副大使伍德聲稱，美方仍大力支持「兩國方案」，這次投反對票並不代表美國反對巴勒斯坦建國。美方認為，應透過相關各方直接談判承認巴勒斯坦。美國國務院發言人巴特爾亦辯稱，即使表決立意良善，但時機尚未成熟。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯批評美國此舉不公平、不道德又不正當，違背國際社會意願。巴勒斯坦駐聯合國代表曼蘇爾在表決後激動地說，「沒過關不會動搖我們的意志，也不會挫敗決心。我們將再接再厲」。

以色列外長卡茲則稱讚美國，並指稱「恐怖主義不會獲得回報」。以色列駐聯合國大使爾登也批評投贊成票的十二國很令人遺憾，這些票只會更鼓勵巴勒斯坦人的「拒絕與抵制主義」。

提出該決議案的北非國家阿爾及利亞駐聯合國大使本賈馬表示，此次表決失敗，等於繼續放任不公不義與有罪不罰。這是「永遠的恥辱」。

中國外交部發言人林劍十九日批評美國倒行逆施。中國駐聯合國大使傅聰說，投反對票國家主張巴勒斯坦不具治理國家能力，完全是混淆是非的強盜邏輯。巴人幾十年來的夢想遭無情擊碎，中方對美方十分失望。

巴勒斯坦 美國 聯合國

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