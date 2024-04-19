以色列攻擊伊朗最新發展
以色列19日上午對伊朗發動報復行動，以飛彈攻擊伊朗空軍基地及核子計畫中心伊斯法罕市。伊朗防空系統擊落一些空中目標，並無人員傷亡報導，伊朗國家媒體對損失淡化處理。
以下是截至目前的重大發展：
─美國國務卿布林肯表示，美國並未參與這次以色列對伊朗的「攻擊作業」，並重申「節制」，以避免更大規模的衝突。
─歐盟一位高階官員表示，以色列對伊朗的攻擊「非常有限度」。
─伊朗表示，並沒有立即反應的計畫，國家媒體表示，以色列這次「破壞」行動已經失敗。
─英國首相蘇納克呼籲中東「冷靜為要」，歐盟執委會主席范德賴恩要求伊朗與以色列「約束進一步行動」。
─以色列反對黨領袖拉皮德強烈批評極右派的國安部長班─格維爾；班─格維爾一再要求對伊朗採取更強力的反應。
─美股早盤漲跌互見，投資人正在評估以色列攻擊行動的影響。
─國際油價劇烈震盪，布蘭特油價一度大漲逾4%，突破每桶90美元大關，最低曾跌逾1%，報每桶86.19美元。
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