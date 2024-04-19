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北韓發布新歌曲 讚頌領導人金正恩為「親切的父親」

中央社／ 平壤19日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。法新社
北韓領導人金正恩。法新社

北韓發布了一首讚頌領導人金正恩為「親切的父親」和「偉大的領導者」的新歌曲，此舉似乎是政治宣傳一環，目的是提高他在北韓的地位。

路透社報導，這首歌的音樂影片17日於北韓國營中央電視台（Korean Central Television）播出。

影片中可以看到兒童、軍人和醫護人員等不同身分背景的北韓民眾，他們高唱「讓我們歌頌偉大的領導者金正恩」以及「讓我們誇耀親切的父親金正恩」等歌詞。

北韓國營中央電視台也播出金正恩欣賞這首歌曲在管弦樂隊伴奏下的現場演出影像，這是首都平壤1萬套住宅竣工慶祝儀式的一環。

從第二次世界大戰之後就一直統治北韓的金氏王朝，試圖透過塑造個人崇拜來加強對權力的掌控。

這首歡快的歌曲名為「親切的父親」，由於北韓國營媒體近期更改一個國定假日的名稱，引起外界揣測，這是為了鞏固金正恩地位的措施之一。

北韓國營媒體近期不再把慶祝北韓建國領袖金日成生日的國定假日稱為「太陽節」，而開始改用更中性的「4．15」或「4月節日」稱呼。

南韓統一部官員表示，這些變化可能是金正恩不再依賴前人，意圖塑造獨當一面形象的一環。

北韓 金正恩

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