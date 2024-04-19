攜帶假手榴彈進入巴黎伊朗領事館威脅自爆 法國警方逮捕60歲男子

法國首都巴黎19日發生有目擊者報案指出，見到伊朗領事館外的一名男子攜帶手榴彈和炸彈背心。警方隨即趕到，在周圍拉開警戒線與展開行動。根據媒體報導，該名男子已被逮捕羈押。

美聯社、路透與法媒「世界報」報導，目擊者在當地時間早上11時左右見到該男子進入了伊朗領事館，攜帶了似乎是手榴彈和炸彈背心的物品，並且威脅要自爆。法媒BFMTV表示，他宣稱帶了炸彈，要為自己的兄弟報仇。

報導指出，警方在接到報案後馬上展開行動。當地員警與特警部隊「搜查及干預旅」（BRI）封鎖現場，法國電視與社群媒體上的影像則可見到大批警力包圍了建築物。

警方消息人士透露，該名男子則在稍後離開領事館，隨後被捕，進行搜查時並未發現攜帶任何爆炸物。

世界報指出，嫌犯經警方指認身分為「尼可拉斯．K-M」，為60歲的法國與伊朗雙重國籍人士。除了身上沒有攜帶爆裂物外，監控機構也不知道此人。此人先前曾在2023年9月11日被捕，原因是在伊朗領事館前燃燒輪胎。據世界報掌握的消息，嫌犯當時穿著戰術背心，並且攜帶了模擬手榴彈。

目前尚不清楚這起事件是否跟伊朗和以色列兩國當前的緊張局勢有任何關聯，警方目前正在搜查伊朗領事館舍以確保安全。巴黎交通公司RATP則表示，途經領事館附近車站的兩條地鐵線（6號線和9號線）已暫停運行。