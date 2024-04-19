日本戰機2023年度緊急升空669次 逾9成因中俄

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）今天公布，2023年度航空自衛隊戰機緊急升空669次，以因應有侵犯領空之虞的外國飛機，其中98％是為了因應中國與俄國的飛機。

綜合日本放送協會（NHK）、共同社中文網報導，2023年度的669次較2022年度的778次減少了109次（相當為14％），同時也是這10年來最少。

從國家區分（包含推測在內）的話，2023年度有479次緊急升空針對中國，占整體約72％，不過較2022年度減少96次（相當於17％）。

針對俄羅斯則有174次，較2022年度增加24次；針對北韓則有2次等。不過2023年度航空自衛隊戰機緊急升空，有98%是為了因應中國與俄國的飛機。

若以個別航空自衛隊單位看，負責尖閣諸島（釣魚台列嶼的日本名稱）周遭的南西航空方面隊共401次最多。

而2023年度有1起日本領空被侵犯的案例，為10月31日被研判是一架俄羅斯直升機在北海道根室半島海域上空飛行。

防衛省說明，中俄的轟炸機2023年度在日本周邊進行了2次長距離聯合巡航。此外，中國的無人偵察機除了穿越沖繩縣與那國島和台灣之間，還首次確認到在日本海空域飛行。

防衛省認為中國正在擴大使用無人機，對此加強警戒。防衛大臣木原稔今天表示，「中俄的飛機持續在日本周邊區域頻繁活動，將繼續警戒監視以確保萬無一失，並嚴正因應侵犯領空的事件」。