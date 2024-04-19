尹錫悅施政支持率跌至23% 就任以來新低

最新公布民調顯示，韓國總統尹錫悅施政支持率較國會選舉前下跌11個百分點至23%，創下2022年5月就任以來新低。

民調機構韓國蓋洛普今天公布16至18日針對全國1000名成年男女進行的調查結果，認為尹錫悅政府「做得很好」的受訪者降至23%；認為「做得不好」的比例則升至68%，較3月26至28日進行調查增加10個百分點。

尹錫悅當選總統時的支持率原就較歷屆總統低，在就任3個月的2022年8月達到24%最低紀錄，這次是時隔20個月再創下新低。

對尹錫悅政府施政給予正面評價的受訪者多肯定他在「醫學院增招」及「外交」（皆占13%）的成果；給予負面評價的受訪者多對「經濟、民生、物價」（18%）、「溝通不足」（17%）、「專斷獨行」（10%）感到不滿。

執政黨國民力量支持率則較上次民調下跌7個百分點至30%，同樣是尹政府上任以來最低；最大在野黨共同民主黨與前法務部長曹國新創的祖國革新黨支持率則各上升2個百分點，分別來到31%與14%。

韓國蓋洛普指出，與10日舉行的第22屆國會選舉一樣出現「朝小野大」結果的2016年第20屆國會選舉前後，時任總統朴槿惠與執政黨新世界黨支持率也都雙雙下降10個百分點左右，創下執政以來新低。

對於這次國會選舉結果，47%受訪者表示滿意，43%表示不滿意；以政治傾向來看，國民力量支持者中74%表示不滿意，共同民主黨支持者則有71%滿意。