快訊

老公外遇，她顧家拚事業堅持不離婚！7旬婦：中風就找小三照顧他

20萬人要看宇多田光！主辦單位公布中籤率「10中1」

大跌774點！台股今創史上最大跌點紀錄 1萬9527點收盤

尹錫悅施政支持率跌至23% 就任以來新低

中央社／ 首爾19日專電

最新公布民調顯示，韓國總統尹錫悅施政支持率較國會選舉前下跌11個百分點至23%，創下2022年5月就任以來新低。

民調機構韓國蓋洛普今天公布16至18日針對全國1000名成年男女進行的調查結果，認為尹錫悅政府「做得很好」的受訪者降至23%；認為「做得不好」的比例則升至68%，較3月26至28日進行調查增加10個百分點。

尹錫悅當選總統時的支持率原就較歷屆總統低，在就任3個月的2022年8月達到24%最低紀錄，這次是時隔20個月再創下新低。

對尹錫悅政府施政給予正面評價的受訪者多肯定他在「醫學院增招」及「外交」（皆占13%）的成果；給予負面評價的受訪者多對「經濟、民生、物價」（18%）、「溝通不足」（17%）、「專斷獨行」（10%）感到不滿。

執政黨國民力量支持率則較上次民調下跌7個百分點至30%，同樣是尹政府上任以來最低；最大在野黨共同民主黨與前法務部長曹國新創的祖國革新黨支持率則各上升2個百分點，分別來到31%與14%。

韓國蓋洛普指出，與10日舉行的第22屆國會選舉一樣出現「朝小野大」結果的2016年第20屆國會選舉前後，時任總統朴槿惠與執政黨新世界黨支持率也都雙雙下降10個百分點左右，創下執政以來新低。

對於這次國會選舉結果，47%受訪者表示滿意，43%表示不滿意；以政治傾向來看，國民力量支持者中74%表示不滿意，共同民主黨支持者則有71%滿意。

尹錫悅 民調

延伸閱讀

韓國「10元燒」在新竹也吃得到囉！超長牽絲太誘人 韓國手工海苔也大推

川普會任內老友波蘭總統 盼「再續前緣」

南韓總統尹錫悅政黨國會選舉慘敗 北韓官媒沉默6日後開炮

南韓國會選舉投票率32年新高 在野大勝讓尹錫悅跛腳

相關新聞

伊朗取消航班停飛令！德黑蘭2主要機場恢復航班起降

伊朗中部伊斯法罕省軍事基地附近當地19日凌晨發生爆炸，導致多地機場暫時關閉並取消飛機航班。最新消息指出，伊朗民航組織發言...

日本福島今啟動第五輪核廢水排海 預計將排7800噸

日本東京電力公司今天再次啟動福島第一核電廠的處理水排放入海計畫，預計排放約7800噸核廢水，持續至5月7日。這是自去年8...

日本四國地區地震釀12傷 宇和島城現20公尺裂縫

日本四國地區本月17日深夜發生規模6.6地震，截至昨天受傷人數上升至12人。愛媛電視台報導，地標宇和島城的石牆約5處受損...

南韓世越號船難10週年，悲劇真相為何至今未明？

南韓世越號船難，2024年4月16日屆滿10週年。這段期間，罹難者家屬不斷要求的查明真相與究責，因遭政權阻擋而進展有限。家屬原本期盼，能透過船難事件作為借鏡，省思安全管理與災難應對上的不足，避免悲劇重演；但訴求卻未獲正面回應，而近兩年來，又發生梨泰院萬聖節慘案與五松地下車道淹水慘案，公共安全災難的陰霾，仍持續籠罩在南韓。

尹錫悅施政支持率跌至23% 就任以來新低

最新公布民調顯示，韓國總統尹錫悅施政支持率較國會選舉前下跌11個百分點至23%，創下2022年5月就任以來新低

印度大選第一梯次登場 莫迪政府力拓南部票源

號稱地表規模最大選舉活動的印度國會下議院選舉今天正式登場，21個省分或聯邦屬地計102個選區的選民，將率先投票選出屬意的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。