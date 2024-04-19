印度大選第一梯次登場 莫迪政府力拓南部票源

號稱地表規模最大選舉活動的印度國會下議院選舉今天正式登場，21個省分或聯邦屬地計102個選區的選民，將率先投票選出屬意的下議院議員，其中南部坦米爾那都省成為執政與在野陣營的必爭之地。

印度政體採議會內閣制，內閣閣員必須是國會上議院或下議院成員、而總理必須來自下議院，因此下議院選舉倍受重視。印度選舉委員會把本屆下議院選舉訂於4月19日至6月1日依選區分7個梯次舉行，選舉結果將於6月初統一公布。

由於印度幅員廣大、選民眾多，若全國於同一天投票，選務工作人手調度將面臨困難，因此採分梯次方式進行；就本屆而言，全國符合投票資格的選民約有9億7000萬人，投票所105萬個，動用選務人員以及安全人員估計超過1000萬。

以「印度人民黨」（BJP）為首的執政聯盟「國家民主聯盟」（NDA）將尋求在總理莫迪（NarendraModi）領導下第3度執政，而在野陣營組成的「印度全國發展包容性聯盟」（INDIA），則著眼於鞏固現有席位，並試圖在重要選區逐步收復失土。

今天登場的第一梯次投票，涵蓋南部坦米爾那都（Tamil Nadu）、西北部拉吉斯坦（Rajasthan）等21個省分或聯邦屬地計102個選區，具投票資格者逾1億6630萬人，對於莫迪政府盼在下議院543個席次當中拿下400席的目標極為關鍵。

其中，坦米爾那都省39個選區的選情，是第一梯次選舉的外界觀察重點。

雖然印度人民黨（BJP）自2014年以來已在印度中央連續執政2屆，但仍未能完全掌握南部省分的選票。就省議會而言，BJP目前在南部6省均已失去政權；上一屆的下議院選舉，BJP在坦米爾那都省更是一席未得。

坦米爾那都省是印度經濟規模第2大的省分，省生產毛額（GSDP）達3000億美元；坦米爾那都省首府清奈（Chennai）是印度汽車製造重鎮，有「印度底特律」之稱。

莫迪在選前已9度造訪坦米爾那都省，顯見BJP對這個工業省分的重視。對BJP而言，在印度北部的支持率已近飽和，現需要在南部開拓新的票源，而坦米爾那都省的選舉結果將具指標性作用。

另一方面，印度東北部不時傳出種族衝突的曼尼普爾省（Manipur），今天也將選出2個下議院席位，印度政府已部署大批安全人員維持秩序，防止選舉暴亂發生。

BJP於2014年主打印度教民族主義，成功凝聚印度教徒並在中央贏得政權。本屆下議院選舉，BJP雖主打經濟發展成果以及國際地位提升，但印度教民族主義色彩依舊濃厚，在印度中、北部仍廣獲支持。

在野陣營的競選策略則是抨擊奉行印度教民族主義的BJP「獨裁」以及壓迫其他宗教，希望激起選民共鳴。