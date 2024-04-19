肯亞軍方直升機墜毀！含國防軍總長10人罹難 總統悲痛證實

肯亞總統魯托（William Ruto）證實，軍方一架直升機18日墜毀在西部偏遠地區，肯亞國防軍（KDF）總長奧古拉（Francis Omondi Ogolla）和其他9位高階軍官罹難，另2人倖存。

BBC報導，魯托在記者會上表示：「今天下午2時20分，我國遭受一場悲慘的空中事故。我極其悲傷地宣布奧古拉將軍罹難。」並稱此時對國家來說是「極為悲傷的時刻」。

魯托指出，失事直升機起飛後不久墜毀於距離首都奈洛比（Nairobi）西北方約400公里處的埃爾格約馬拉奎特郡（Elgeyo Marakwet County）。

魯托表示，肯亞空軍已派空中調查小組前往查明墜機原因，同時宣布自19日起哀悼3天。