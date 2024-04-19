丹麥首都400年古蹟尖塔被燒垮 2天後大片外牆倒塌
丹麥首都哥本哈根的地標之一、具有400年歷史的舊證券交易所（Old Stock Exchange）2天前發生大火，大片磚造外牆今天下午倒塌，發出轟然巨響，煙塵籠罩住這棟建築。
路透社報導，哥本哈根（Copenhagen）消防單位首長安德森（Jakob Vedsted Andersen）告訴記者：「我們擔心的事情發生了。」
16日被大火肆虐的那半邊建物外牆整個倒塌，大門周邊牆面的頂部也有一部分落地，所幸無人受傷。
哥本哈根消防單位意外事件管理人席蒙生（Tim OleSimonsen）告訴記者：「失火的那半邊建築物，大約4至5成的立面倒了。」
16日的火災導致舊證券交易所的尖塔坍塌，屋頂也有一大部分塌陷，令人回想起2019年法國巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）失火的景象。
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