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西班牙近十年來規模最大IPO是一家美妝集團 尋求近150億美元估值

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美妝集團Puig正透過西班牙近十年來規模最大IPO，尋求多達139億歐元（148億美元）的估值。網路照片
美妝集團Puig正透過西班牙近十年來規模最大IPO，尋求多達139億歐元（148億美元）的估值。網路照片

路透報導，香水和時裝集團Puig正透過西班牙近十年來規模最大的股票首次公開發行（IPO），尋求多達139億歐元（148億美元）的估值。

這家總部位於巴塞隆納的公司18日表示，目標是透過以每股22至24.5歐元的價格，出售新股和現有股票，籌集多達30億歐元的資金。

根據向西班牙股市監管機關申報的文件，這家生產Rabanne和Carolina Herrera香水的製造商，將在此次IPO中發行約12.5億歐元的新股和13.6億歐元的現有股票。

這些股票將是B股，其投票權少於A股，但擁有相同的經濟權利。

Puig公司股票預計5月3日在馬德里股市開始交易，這將是自機場營運商AENA於2015年2月上市以來西班牙規模最大的上市案。詢價圈購從19日開始，預定在30日結束。

Puig近年來收購了奢侈品牌Byredo和Charlotte Tilbury化妝品等品牌後準備上市，以更能與萊雅（L'Oreal）和雅詩蘭黛（Estee Lauder）等對手競爭，後兩者的市值分別為2,370億和490億美元。

Puig去年的銷售額為43億歐元，計劃在亞洲擴張，並打算在今年成長7%的全球美妝市場攻城掠地。

此次IPO將為該集團下一階段的發展提供更多選項，但Puig家族將保留過半股權和最大占比的投票權。

IPO 投票 西班牙

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