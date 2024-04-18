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美義簽對抗外國訊息操弄備忘錄 布林肯稱最親近夥伴

中央社／ 台北18日電
美國國務卿布林肯（圖）與義大利外長塔加尼簽署「對抗外國訊息操弄」備忘錄，擬合作抵禦破壞民主體制的假訊息。 法新社
美國國務卿布林肯（圖）與義大利外長塔加尼簽署「對抗外國訊息操弄」備忘錄，擬合作抵禦破壞民主體制的假訊息。 法新社

美國國務卿布林肯昨天與義大利外長塔加尼簽署「對抗外國訊息操弄」備忘錄，擬合作抵禦破壞民主體制的假訊息。布林肯致詞時稱義大利是「最親近夥伴」，可共同應對中國、俄羅斯等國提出的多項挑戰。

中國商務部長王文濤4月11、12日甫與義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani），在北義城市維洛納（Verona）舉行高階商業對談；義大利輿論盛傳，義大利去年底退出「一帶一路」後，恐重新與中國交好，美義此時簽署備忘錄，頗有再度確認盟友關係的意味。

布林肯（Antony Blinken）昨天前往義大利卡布里島（Capri）參加七大工業國集團（G7）外長會議，並與塔加尼舉行雙邊會議及簽署合作備忘錄。

布林肯致詞指出，他相信美國與義大利有「最親近的夥伴關係」，共同致力解決當前多項關鍵議題，包括一起幫助烏克蘭對抗俄羅斯侵略，處理中東的衝突問題，以及對於中國提出的許多挑戰，有一致的應對方式。

布林肯強調，美義攜手在許多議題上合作，讓彼此緊密結合在一起，義大利在G7和其他議題展現的領導力，是讓事情變得不同的關鍵，拜登總統十分珍惜與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）建立的關係，美方也很珍惜與義大利的夥伴關係。

布林肯表示，美義簽署共同對抗外國訊息操弄的備忘錄，是民主國家當下共同面臨的難題，有愈來愈多假訊息試圖破壞民主國家的穩定，美義應攜手因應此一挑戰。

塔加尼致詞時表示，一些非民主國家利用假新聞，在美國、義大利、歐盟內部製造混亂，甚至影響選舉，現在歐洲議會正面臨改選，不希望有任何假消息透過AI（人工智慧）或社群網絡散布，影響選民的決定。

塔加尼強調，這是一份捍衛言論自由的備忘錄，像美義這樣偉大的民主國家，有權利也有義務捍衛人民自由，獨裁國家不需要舉行選舉，只須強加政權意志在人民身上，「但我們是自由的，人民應透過客觀事實形塑自己的觀點，而不是被社群媒體假新聞操弄，誘迫做出原本不會做的選擇」。

塔加尼重申，「跨大西洋關係」（指歐洲與美加間的關係）是義大利外交政策的北極星，就像義大利與歐盟的關係一樣，義大利將與美國在對抗假訊息此一重要領域合作，並繼續捍衛以G7、北約和跨大西洋關係為基準的方針。

布林肯 美國 義大利

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