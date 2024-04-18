菲紐確認台海和平穩定重要性 嚴重關切南海

菲律賓總統小馬可仕和紐西蘭總理盧克森今天同意加強國防合作，並在聯合聲明中確認台灣海峽和平穩定的重要性，且對南海議題表達嚴重關切。菲律賓與中國在南海素有爭執。

盧克森（Christopher Luxon）18日至20日對菲律賓進行正式訪問，目標擴大紐西蘭業界對東南亞的觸角。

路透社報導，南海航道每年航運貿易額超過3兆美元，中國聲稱擁有幾乎整個南海主權，菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和汶萊也競相對南海部分海域聲索主權。

根據聯合聲明，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和盧克森還「確認台灣海峽兩岸和平及穩定的重要性」。

盧克森在聯合記者會中表示，菲律賓和紐西蘭將於2026年把雙邊關係提升成為「全面夥伴關係」。

兩國也承諾締結軍隊互訪地位協定（Status ofVisiting Forces Agreement），允許雙方進行聯合軍演和人道任務。