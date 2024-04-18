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暴雨成災阿聯評估災損 杜拜機場仍未恢復正常

中央社／ 杜拜18日綜合外電報導
由於機場跑道遭大水淹沒，導致航班轉降、延誤和取消，杜拜機場的營運仍未恢復。圖／美聯社
由於機場跑道遭大水淹沒，導致航班轉降、延誤和取消，杜拜機場的營運仍未恢復。圖／美聯社

阿拉伯聯合大公國遭逢罕見的暴雨侵襲，公路遭大水淹沒，緊急救援人員今天努力清理積水的道路，當局也開始評估洪患對住家和商業造成的損失。

路透社報導，杜拜國際機場（Dubai InternationalAirport）正在努力清理積壓的航班，許多道路仍然被洪水淹沒。

阿聯16日創下75年來最大降雨，國內許多地區陷入停擺，造成龐大的損失。

暴雨成災，民眾受困路上、辦公室或家中。許多人通報住家漏水，社群媒體上流傳的影片顯示，商場裡到處都是從屋頂傾瀉而下的水。

一條穿越杜拜的高速公路被迫縮減成為單行道，而連接杜拜和阿布達比的主要道路在阿布達比方向封閉，交通陷入癱瘓

在杜拜，包括巴士在內的一些車輛幾乎完全淹沒在水中。緊急救援人員利用消防車抽取水深及腰的積水，同時可以看到駕駛拋下車輛，試圖繞道通過。

由於機場跑道遭大水淹沒，導致航班轉降、延誤和取消，杜拜機場的營運仍未恢復。

杜拜機場今天上午說，第一航廈已恢復接受入境航班，但航班依然延誤和中斷。

機場之後表示，阿聯酋航空和杜拜航空的航班在第三航廈已開放辦理登機手續，但提醒說，有大量乘客等待辦理登機手續，旅客要在航空公司確認後再抵達航廈。

阿聯酋航空是杜拜機場最大航空公司，昨天暫停辦理所有登機手續。

杜拜 機場 航班

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