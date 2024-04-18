時代雜誌百大影響力人物 日本宮崎駿等4人上榜

美國「時代雜誌」公布2024年百大最具影響力人物名單，日本有動畫大師宮崎駿、社會學者上野千鶴子等4人上榜。

時代雜誌公布的2024年百大最具影響力人物名單（The 100 Most Influential People of 2024），分為「藝術家」（Artists）、「時代象徵」（Icons）、「巨人」（Titans）、「領袖」（Leaders）、「革新者」（Innovators）、「先鋒」（Pioneers）等6項類別，宮崎駿被列在「時代象徵」類別。

文中寫道，宮崎駿的作品激發了罕見的情感，這種對美感認知的顫抖，不可能出現在現實世界中，只存在於宮崎駿的電影當中。但宮崎駿也是殘酷的現實主義者，揭露了貪婪、戰爭以及人類的憤怒。他知道人類塑造，但又摧毀了這個星球，人類是這個世界上最好，同時也最糟的存在。

宮崎駿上月以「蒼鷺與少年」在第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮獲頒最佳動畫片獎，繼2003年「神隱少女」之後再度抱回小金人。時代雜誌稱讚「蒼鷺與少年」是一部曠世傑作，並讚宮崎駿是「動畫史上最具影響力的導演」。

社會學家上野千鶴子關注女性性別歧視議題的著作「女性生存戰爭」，在中國成為暢銷書，被譽為「每個女孩都該讀讀這本書」。她被列在「巨人」類別。

大阪大學教授林克彥的團隊從公鼠身上成功創造出卵子，並讓7隻小鼠誕生。美國耶魯大學免疫學教授岩崎明子在免疫學方面的研究，為「新冠長期症狀」（long COVID）的研究提供重要見解。兩人均被列在「革新者」類別。