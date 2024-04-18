涉嫌提供李善均毒品醫師出庭 反控「她」為爭取減刑說謊

韓聯社報導，已故南韓演員李善均去年因涉嫌吸毒遭警方調查，涉嫌提供李善均毒品的43歲整形外科醫師A男18日在仁川地方法院舉行第二次公開審理時，指控提供相關證詞的30歲娛樂場所員工B女為求減刑說謊。

A男律師主張，調查當局在未取得客觀證據的狀況下倉促對李善均進行強制調查，並因毛髮檢驗結果呈陰性而被批評調查失當；調查當局為了平息批評聲浪，加上B女希望爭取減刑，推測B女是按照相關法律來發表聲明的。

A男律師補充，B女對於從A男手上取得藥品的時間與數量相關證詞一直改變，主張「B的陳述根本不可信」。

韓聯社指出，A男在上月舉行的第一次公開審理中否認提供B女毒品，但B女律師表示被告承認所有公訴罪嫌。A男涉嫌在2022年12月至2023年8月為止，3度提供B女安非他命與K他命；韓聯社報導稱，B女向警方供稱，A男以生日禮物名義送她安非他命等藥品。

包括吸毒在內，B女共有六次前科，目前因涉嫌3次吸毒及向李善均恐嚇詐財遭拘留起訴。但在4日法院就恐嚇詐財的案件開庭審理時，B女拒絕將接受檢方調查時做成的文件列為證物，並主張另一名涉案C女陳述內容與事實不符，不過並未說明具體理由。

第三次公開審理訂於下月16日在仁川地方法院舉行。

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