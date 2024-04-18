爭太平洋區域影響力 中國外長澳洲總理都將訪巴紐

中國外交部長王毅20日到訪巴布亞紐幾內亞時可望簽署一項經濟合作協議。數天後，澳洲總理艾班尼斯也將走訪巴紐著名的二戰小徑，以紀念兩國歷史性的防務關係。

路透社報導，這些高層訪問行程凸顯中國和美國盟友正爭奪對位處地緣要衝太平洋島國的影響力。

巴紐位在澳洲以北不遠處，以亞洲和太平洋間的緩衝自詡，正設法在對中國的貿易關係和允許美國軍隊進入其港口和機場的防務協議間取得平衡。

巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）今天宣布，中國外長王毅將於20日抵達，展開為期2天訪問。

特卡琴科透過聲明表示，官員一直在努力敲定將於王毅訪問期間簽署的經濟合作協議。

巴紐今年稍早拒絕中國提出的警務合作計畫。

艾班尼斯（Anthony Albanese）也將訪問巴紐，並與巴紐總理馬拉普（James Marape）一起走訪二戰期間澳洲士兵和巴紐「毛茸天使」（Fuzzy Wuzzy Angels，指當時負責將補給品運至前線並運送受傷澳洲士兵的巴紐原住民挑夫）使用的「科可達小徑」（KokodaTrack），以緬懷「澳紐聯軍紀念日」（AnzacDay）。

繼去年5月與美國簽署防務合作協議後，巴紐去年12月也與澳洲簽署價值2億澳元的安全與警務協議。