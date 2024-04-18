基因技術持續進步 可區分農作物或雜草

基因改造技術成為農業救星，不僅讓農作物更耐旱，還能協助農夫區分「農作物」與「雜草」！學者指出，基因改造技術能夠植物的外觀，作出各式各樣的區分；最新的基因技術不需要添加另一個物種的遺傳物質，更加安全。但環境團體擔憂安全性與未知風險。

區分農作物與雜草

《衛報》報導，哥本哈根大學植物科學家龐格瑞於《植物科學趨勢》期刊發表研究說，藍莓存有青花素、紅蘿蔔裡頭有胡蘿蔔素，導致農作物有不同顏色，只要透過基因改造工程改變雜草或農作物的顏色，就能夠更有效的區分兩者。

他預測，隨著氣候變遷加劇，未來將有愈來愈多「氣候韌性高」、「耐寒耐旱」的雜草成為食物，甚至成為農夫需要種植的作物。龐格瑞強調，從雜草成為食物的新作物，跟仍為雜草的植物，非常難以區分，應改變農作物的基因組，在視覺上作出區別。

放寬基因技術限制

上述做法基因改造的做法之一，隨著氣候變遷、生物多樣性喪失與糧食危機等狀況，愈來愈多科學家盼各國政府放寬基因改造的限制。《法廣》報導，世界各地科學家就曾簽署公開信，呼籲歐盟立法者放寬限制，強調基因改造技術能夠協助農作物抵抗疾病與氣候影響。

科學家指出，「新基因組技術」（NGT）與最早的基因改造生物（GMO）不同，新技術是改變植物的基因組成，不用添加來自另一個物種的遺傳物質，該技術能夠讓農作物不容易受到乾旱影響，需要的水資源也更少。

然而，許多環保組織相當反對改變植物和其他生物體的遺傳資訊，理由是安全性和未知風險。其他反對者則聲稱，放寬基因改造技術的管制將成為煙幕彈，主要是農業界不願意從根本思考更永續的農業技術。

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