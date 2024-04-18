快訊

台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

雷雨今狂襲雙北！下周兩波鋒面接力報到「雨可能比今天更大」

澳洲主教遇刺後報平安！大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

克羅埃西亞執政黨贏國會選舉 籌組政府仍有苦戰

中央社／ 中央社

（中央社克羅埃西亞首都薩格勒布17日綜合外電報導）根據近乎底定的官方計票結果，克羅埃西亞保守派執政黨在今天舉行的國會大選中贏得最多席次，但不足以直接籌組政府，接下來還得面臨艱難談判。

法新社報導，克羅埃西亞國會共151席，超過90%投票所開出的結果顯示，現任總理普蘭科維奇（AndrejPlenkovic）所屬的「克羅埃西亞民主聯盟」（CroatianDemocratic Union, HDZ）贏得其中60席。克羅埃西亞民主聯盟在2020年前一次大選中拿下66席。

以「克羅埃西亞社會民主黨」（Social DemocraticParty of Croatia, SDP）為首的中間偏左聯盟贏得42席。

普蘭科維奇今晨在薩格勒布（Zagreb）告訴支持者說：「克羅埃西亞民主聯盟連續第3次令人信服地贏得國會選舉。」

他說，克羅埃西亞民主聯盟將於18日上午主導跨黨談判，以籌組新政府。

克羅埃西亞社會民主黨領導人葛賓（Pedja Grbin）坦承，選舉結果並非他們樂見，但這「表明人們想要改變」。

他在薩格勒布的黨部說，「一切還沒結束」，並宣布將於18日展開有關選後可能結盟的談判。

右翼民粹主義派的「家園運動」（HomelandMovement）贏得14席，名列第3。

政治分析家西佩克（Tihomir Cipek）告訴NovaTV，籌組新政府「將經歷一段非常艱難的談判過程」。

克羅埃西亞 大選

延伸閱讀

角色化？知名Coser雨波參訪《勝利女神：妮姬》《劍星》開發商Shift Up總部

i芙了油！hololive Cheer Up咖啡廳來啦 露營椅舒吧舒吧、吃泡芙芙哇芙哇

漫油河濱！hololive Cheer Up路跑不滑倒直擊 Tako大肌強Bonk出擊

南韓國會選舉執政黨慘輸！國務總理韓悳洙請辭 尹錫悅虛心接受民意

相關新聞

火山灰直衝21公里高！ 印尼魯仰火山多次噴發 當局急撤1.1萬人

印尼北部最外圍地區的魯仰火山（Mount Ruang）本周發生多次大規模噴發，17日晚間火山灰直衝2萬多公尺，當局截至1...

澳洲主教遇刺後報平安！大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

澳洲一名16歲凶嫌日前闖入郊區韋克利 （Wakeley）基督好牧者教堂直播禮拜，刺傷主教等4人，震驚社會。受害主教艾曼紐...

南韓首爾車站列車追撞！287名乘客感受「劇烈搖晃」嚇壞、4人受輕傷

南韓媒體中央日報報導，國營鐵路運營機構KORAIL指出，今天當地上午9點25分左右，一輛無窮...

阿聯75年以來最嚴重暴雨：杜拜機場癱瘓，沙漠大雨是人工增雨釀禍嗎？

阿拉伯聯合大公國4月16日經歷了75年以來最嚴重暴雨，包括杜拜國際機場和多處高速公路要道都被淹沒；16日當日杜拜降雨量超過142毫米，遠超往年全年降雨量的97毫米，杜拜機場數百航班停飛，至17日機場服務仍無法恢復正常營運，阿聯其他多地城市也陷入混亂，目前已知1人喪生；鄰國阿曼更因暴雨引發山洪，導致至少19人死亡。而在網路輿論上，卻出現將暴雨歸咎到阿聯經常安排的人工增雨的說法，負責監管人工增雨的阿聯國家氣象中心起初說法反覆，副局長後來正式出面否認傳聞，表示在暴雨之前和期間都沒有進行人工增雨工作，並指出利用人工增雨來產生或改變重大天氣事件，以目前科技而言並不現實。

全球最佳機場排名！卡達機場超越樟宜奪冠 桃機排名曝「比去年進步16名」

有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構Skytrax 17日公布2024年最佳百大機場評比，卡達的哈馬德國際機場打...

基因技術持續進步 可區分農作物或雜草

基因改造技術成為農業救星，不僅讓農作物更耐旱，還能協助農夫區分「農作物」與「雜草」！學者指出，基因改造技術能夠植物的外觀，作出各式各樣的區分；最新的基因技術不需要添加另一個物種的遺傳物質，更加安全。但環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。