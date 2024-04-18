澳洲主教遇刺後報平安！大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

澳洲一名16歲凶嫌日前闖入郊區韋克利 （Wakeley）基督好牧者教堂直播禮拜，刺傷主教等4人，震驚社會。受害主教艾曼紐（Mar Mari Emmanuel）17日表示，他恢復狀況良好，並稱已經原諒襲擊者。

BBC報導，主教艾曼紐17日透過社群媒體發布4分鐘音檔稱，「我很好，恢復得很快，沒必要擔憂或掛心。」稱「我原諒做出如此行為的人。我將持續為你禱告。無論是誰派你做這件事，我也奉耶穌之名原諒他們。」

韋克利基督好牧者教堂15日直播禮拜時，一名16歲少年持刀走向布道中的艾曼紐，接著揮刀狂刺，底下大批信眾見狀隨即衝上前制止，所幸艾曼紐沒有生命危險。

澳洲安全情報組織負責人日前表示，有人拍到凶嫌行刺時用阿拉伯語大喊並提到「先知」。該名16歲凶嫌已被捕，但尚未被控罪，當局拒絕透露凶嫌信仰。

由於艾曼紐頗受當地民眾愛戴，事件發生後教堂外面聚集大批人群，要求澳洲警方交出凶嫌，警方出動約百名警力抗暴，有2名警察受傷、10輛警車遭毀損。艾曼紐對此也呼籲大眾保持冷靜並尊重法律。