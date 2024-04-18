美國會將表決外國援助法案 拜登：對世界表態

共和黨籍的美國眾院議長強生（Mike Johnson）週三（4月17日）表示，眾院最快將在本週六（20日）針對涉及烏克蘭、以色列和印太地區的外國援助法案進行投票。美國總統拜登呼籲眾院盡快通過法案，強調若通過他會「立刻簽字」，以對外展現美方態度。

根據白宮釋出的聲明，拜登強烈支持此法案。「我將立即簽署為法律，向世界傳達一個訊息：我們與我們的朋友站在一起，我們不會讓伊朗或俄羅斯得逞。」

強生還宣布將發布一項獨立在上述法案外的邊境安全法案，以滿足保守派的要求。有部分共和黨人士主張，若未提供更多資金用於美墨邊境安全，他們便不會支持外國援助法案。

部分極右派的共和黨議員反對援助法案，至少2名議員在週三法案公布後，揚言欲罷免強生。

有鑑於共和黨在眾議院僅佔有些微優勢，在保守派人士反對的情況下，爭取民主黨支持也顯得至關重要。

如今該計劃已獲得眾議院撥款委員會民主黨最高議員德勞羅（Rosa DeLauro）的大力支持。眾院民主黨領袖傑弗裡斯（Hakeem Jeffries）表示，民主黨將討論這些法案並做出決定。

此項外國援助法案內容主要可切分為三部分：

印太地區

針對美國在印太地區的軍事部署，新法案總計將提供81.2億美元，以「在中國展示軍事實力之際，對抗共產主義中國，並在該地區建立強大嚇阻力」。

其中，有33億美元將用於發展潛艦基礎設施；此外，還將為台灣和美方在印太地區的其他主要盟友提供20億美元的外國軍事融資，以支持「對抗中國的侵略」。

雖然涉台金額在這項預算案中佔比不大，但隨著中國在印太地區的軍事影響力日益擴大，美國政府近年來對台軍售頻率也有顯著增加，不過交付遞延問題仍是各方關注焦點。

在美國眾院即將表決外國援助法案之際，眾院軍事委員會多名成員16日呼籲撥款委員會國防小組，主張美方加碼投資超過1.3億美元來增產「魚叉飛彈」，以加速對台軍售交貨，並強調飛彈必須在2027年中國可能做好侵台準備的「戴維森窗口」（Davidson Window）之前到位。

此前，美國前印太司令戴維森（Phil Davidson）曾預估，中國解放軍最快將在2027年做好武力攻台準備。

烏克蘭

美國眾院這批對外援助法案，金額最大的部分是對烏克蘭的援助，預計撥款608.4億美元，協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。其中，有232億美元用於補充美國武器、庫存及設施，另外有113億美元用於當前美國在該地區的軍事行動。

儘管美國並未在烏克蘭駐軍，但五角大廈持續協助訓練烏克蘭軍隊，並且在東歐、非洲大陸等地維持軍事部署。

援助項目中還包括138億美元用於購買先進武器系統，與先前參議院版本的金額大致相同；2600萬美元用於「持續監督和問責」向烏克蘭提供的援助項目。

若眾院批准該項法案，美國在俄烏戰爭中的援烏總額將達到1700億美元，也會是自去年1月共和黨取得眾院多數席次之後，美國批准的第一筆對烏金援。

據美聯社報導，眾院及參院版本主要差別在於，眾院版法案以「可免除貸款」的形式，向烏克蘭提供超過90億美元的經濟援助；參院版本則未包含類似條款。

依美國法律，總統有權制定或取消向烏克蘭提供貸款的條款；國會則可推翻總統取消決定。

強生指出，眾院版也要求拜登政府向國會提供美國在烏克蘭欲實現目標的計劃及策略，並在法案簽署為法律之後的45天內提供；內容需闡明「具體且可實現的目標」，評估所需資源，並描述若目標未實現，對美國國安的影響為何。

以色列

眾院版法案提供263.8億美元用來「支持以色列抵禦伊朗及其代理人的努力」，其中約52億用於補充和擴大以色列的飛彈和火箭防禦系統、35億用於購買先進武器系統、10億用於增強武器生產，44億美元用於向以色列提供其他物資和服務。

此外，法案也包含90億美元向加薩人民提供人道主義救濟，不過將排除早前傳出有工作人員與哈馬斯共謀攻擊以色列的「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處」（UNRWA）。

這項計劃的爭議在於，部分共和黨保守人士多次批評美方對加薩地區的援助；不過，若將排除對加薩的人道援助，便有可能會失去民主黨的關鍵支持。

（路透社、法新社、美聯社）

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