日本四國地區規模6.6地震釀8傷 多地出現災情

日本四國地區昨晚發生規模6.6地震，最大震度6弱出現在愛媛縣及高知縣。受到地震影響，截至今天上午總共8人受傷，部分地區傳出土石崩落與水管破裂等災情。

● 8名傷者位於愛媛縣、大分縣、高知縣

日本放送協會（NHK）報導，8名傷者包含愛媛縣5人、大分縣2人、高知縣1人。

根據愛媛縣內3個市政府統計，總共有5位民眾受到輕傷，分別為東溫市1名婦人在自家樓梯摔倒送醫，宇和島市1名男子欲離開自宅時左手受傷，松山市有3名女性摔倒送醫。

大分縣政府表示，久津見市與大分市內各有1人因為地震的搖晃而跌倒受輕傷；高知縣速毛市1名男子表示自己過度呼吸，被送醫治療。

此外，四國地區多地也陸續傳出土石崩落與水管破裂等災情。

● 高知縣災情

截至今天上午11時，高知縣宿毛市有民宅屋瓦掉落、窗戶玻璃破裂、房屋柱子龜裂，部分地區也一度停水，還有4處路燈傾倒、電線垂落。

另外，高知縣高岡郡檮原町的松谷地區部分道路，因為地震引發的落石及倒木，一度擋住5個家戶的聯外道路，所幸今天上午障礙物均已被清除。

高知縣政府表示，檮原町內的縣道26號線，部分路段出現落石及倒木，因而暫時停止通行，目標在今天清除障礙物以恢復通行。

● 愛媛縣災情

截至今天上午8時，愛媛縣大洲市肱川町的國道197號線、宇和島市1處縣道、松野町2處縣道，總共3個地方受到落石影響，暫時停止通行。

而大洲市肱川町有11個家戶，因為水管破裂而停水。宇和島市、大洲市、愛南町等地，當局也接獲有水管破損、漏水相關通報。

日本豐後水道（位於四國愛媛縣與九州大分縣之間，連結太平洋與瀨戶內海的海域）昨晚11時14分（台灣時間晚上10時14分）左右發生規模6.6地震，地震深度39公里。

最大震度6弱出現在愛媛縣愛南町及高知縣宿毛市；愛媛縣宇和島市觀測到震度5強；愛媛縣八幡濱市、大洲市、西予市、内子町、鬼北町，以及大分縣佐伯市、津久見市觀測到震度5弱。

其餘中部地方到九州地方，也觀測到震度5至震度1。這起地震無引發海嘯之虞。