衛星發射創人造日食 揭開太空天氣謎團

歐洲的兩顆衛星即將發射，創造史上首次「人造日食」！繼北美數百萬人觀看日全食之後，歐洲太空總署正發起一項太空計畫，透過兩顆衛星堆疊一起，形成人造日食的現象。專家指出，該計畫有助於解開太空天氣的謎團，包括地磁太陽風暴、太陽風和慢風的起源。

首創人造日食任務

《Firstpost》報導，歐洲太空總署（ESA）發起「Proba-3」太空任務，企圖透過發射兩顆衛星形成人造日食，以觀察宇宙恆星周圍的大氣層，並深入研究太空天氣的運作方式。

Proba（Project of Onboard Autonomy）在拉丁文中的意思為「讓我們試試看」。歐空局表示，如果衛星順利發射成功，「Proba-3」將成為世界上第一個創造人造日食的任務。

歐空局專案經理達米恩表示，兩顆衛星將飛向太陽，其中一顆衛星與太陽對齊之後，會在另一顆衛星上投下陰影，如同月球在日食期間於地球的陰影一樣。然而，人造日食卻無法在地球上觀測。

預測太空天氣事件

《歐洲新聞網》指出，「Proba-3」任務將會是太空探索的重要里程碑，透過研究日冕，科學家盼更精準預測太空天氣事件（例如地磁太陽風暴），以避免衛星運作和地面通訊網路受到干擾。

皇家天文台科學家朱可夫表示，該計畫將幫助人類了解許多事情，以及無法解答的太空問題，像是太陽風和慢風的起源。如今，兩顆衛星正在比利時進行最後的整合部屬，將於9月從運往印度，並透過極地衛星運載火箭（PSLV）將其送入太空。

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