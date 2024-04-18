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時代雜誌評選2024百大影響力人物 賴清德、黃仁勳上榜

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
時代雜誌（Time）18日公布2024年百大影響力人物，台灣準總統賴清德、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳都榜上有名。美聯社
時代雜誌（Time）18日公布2024年百大影響力人物，台灣準總統賴清德、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳都榜上有名。美聯社

時代雜誌（Time）18日公布2024年百大影響力人物，台灣準總統賴清德、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳都榜上有名，但蘋果執行長庫克卻未上榜。

時代雜誌評選的2024年百大影響力人物，分為「藝術家」、「代表人物」、「巨擘」、「領袖」、「創新者」及「先驅」等六大類別。

賴清德被歸在「領袖」類別，時代雜誌指出，這位礦工之子贏得能解決問題與受信賴的美名，也是哈佛大學訓練的公衛專家，但台灣公衛問題只是他即將面臨的挑戰之一，他在他必須在中國大陸加強文攻武鶴之際，確保台灣活力充沛的公民社會繼續繁盛發展。

黃仁勳則歸在「創新者」類別。時代雜誌指出，黃仁勳是從建立強力且可平行運算、但來啟發人心的繪圖與遊戲體驗信念出發，在多數產業參與者都聚焦生產行動裝置時，他深知推出最強大的晶片將釋放下一波創新浪潮。

時代雜誌評選的「藝術家」家類別共15人上榜，包括杜娃黎波（Dua Lipa）與印度裔英國男演員戴夫帕托（Dev Patel）等人；「代表人物」類共16人，包括日本知名動畫家宮崎駿、西班牙女子足球員艾爾莫索（Jenni Hermoso）等人。

「巨擘」類別共15人，包括微軟執行長納德拉、美國女演員和脫口秀主持人凱莉瑞帕（Kelly Ripa）、比亞迪創辦人王傳福及日本社會學家上野千鶴子等；「領袖」類別共24人進榜，除了賴清德，還有中國大陸總理李強、世界銀行總裁彭安杰、波蘭總理圖斯克、阿根廷總統米雷伊、新加坡海洋和海洋法問題大使陳惠菁及菲律賓總統小馬可仕等。

「創新者」也有15人，包括黃仁勳、免疫學家岩崎明子、日本細胞生物學家林克彥及全美汽車工人聯合會（UAW）主席費恩（Shawn Fain）等人；「先驅」類則有15人，包括女星艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）、非營利組織「健康夥伴」創辦人菲莉亞‧達爾（Ophelia Dahl）、耶魯大學天文物理學教授那塔拉印（Priyamvada Natarajan）等人。

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