阿根廷安全考量 總統不再搭乘民航機出訪

伊朗襲擊以色列，警報拉響阿根廷總統維安，阿根廷玫瑰宮確認鑑於安全因素考量，總統米雷伊未來出訪將無法繼續搭乘民航機。

阿根廷安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）16日據機密安檢消息，建議總統不再搭乘民航機出訪，並說到「雖然沒有錢，但我們必須保護總統。」

作為縮減預算政策的示範，米雷伊在2023年當選總統前即宣布，他不會使用總統專機，而是選擇搭商業航班出訪，從去年12月上任至今，米雷伊確切實踐此項政策，1月份在社群X上也曾分享，搭乘民航機為阿根廷人民省下的費用。

布爾瑞奇在國家報（La Nacion）電視專訪中提到，讓總統停止使用總統專機旅行是一項錯誤決定，近日伊朗對以色列襲擊導致國際局勢緊張，搭乘民航班機存在安全風險，總統米雷伊不得不取消由美國前往丹麥的行程。

2018年前阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）也曾搭民航機出訪節省預算，後來發生所搭乘航班中，竟有兩名毒販乘客夾帶6萬4千顆搖頭丸事件，馬克里考量安全議題，改租用私人飛機。

儘管現任阿根廷總統不使用總統專機，但專機群含括飛機、直升機以及機組人員，年度維護費用和機組人員薪資頗為高昂。根據阿根廷布省資訊報（infobae）表示，國家每年需投入超過千萬美元來維護專機群及每個月1.4億披索（約新台幣522萬元）薪資給付140名專機相關工作人員。

目前阿根廷總統專機中維護成本最高的機型是阿根廷一號（ARG 01），為前任總統費南德茲（AlbertoFernandez）執政期間耗費2173萬美元所購買，當時還折讓估值約300萬美元的舊款探戈一號（Tango 01）飛機。不過，現任米雷伊政府宣布將出售專機群中的兩架飛機，可望籌獲1500萬至1900萬美元的資金。