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愛媛6.6強震伊方核電廠加熱器故障 四國電力指不影響運轉

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
受到強震影響，日本愛媛伊方核能發電廠3號機的加熱器水槽閥故障，四國電力表示，不影響運轉，也沒有輻射外洩的危險。路透
受到強震影響，日本愛媛伊方核能發電廠3號機的加熱器水槽閥故障，四國電力表示，不影響運轉，也沒有輻射外洩的危險。路透

日本愛媛與高知縣間的海峽豐後水道昨（17日）發生規模6.6的強震，兩縣都觀測到最大震度6弱。伊方核能發電廠3號機的加熱器水槽閥故障，四國電力表示，不影響運轉，也沒有輻射外洩的危險。

強震發生時，伊方核電廠正在運轉。四國電力表示，當時3號機組觀測到最大加速度33gal，遠低於自動停機的設定值190gal，所以持續發電。只是地震後，製造蒸氣的加熱水槽水位不穩，發電效率低下2%。四國電力正在調查原因。

日媒報導，巨大的地震造成宇和島市、愛南町等多處水管破裂，JR電車部分路段延遲。

日本人憂心，這次是否為南海海槽巨大地震前兆，京都大學教授西村卓也說，豐後水道的地震與南海海槽地震震源機制不同。西村表示，這次強震為正斷層的錯動，南海海槽為逆斷層引起。

西村表示，過去400年間豐田水道附近發生過7次、規模7左右的強震，未來一周要留意有相同大規模的強震。不過這裡仍是南海海槽巨大地震發生的高危險地區。

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