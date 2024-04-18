愛媛6.6強震伊方核電廠加熱器故障 四國電力指不影響運轉

機艙門半空脫落、機輪掉落、引擎整流罩鬆脫，不明原因導致飛機空中急墜…… 今年1月起，老牌飛機製造商波音公司接連爆出事故，掀起重大品管危機，公司高層三巨頭紛紛下台。但現在問題是，誰能收拾這個大爛攤？當營運長才三個多月的波普（Stephanie Pope）被視為下任執行長的有力人選。她是航空業的30年老將，內部提拔的好處，是能立即上手，但質疑聲浪也很快浮現。最直接的理由是：她的專業並非飛航工程，而是財務會計出身。

2024-04-18 06:00