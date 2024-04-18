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澳國防報告 稱台海衝突風險高
澳洲政府十七日公布首份「國家防衛戰略」（ＮＤＳ），表明澳洲正面臨二戰以來最具挑戰的戰略環境，中國大陸透過強制手段改變當前區域平衡，台海發生危機與衝突風險正在增加。
ＮＤＳ報告指出，冷戰結束時的樂觀情緒，已被中美戰略競爭日益加劇帶來的不確定性取代，前所未有的軍事與非軍事區域競爭，可能加劇誤判風險。隨著大陸戰略與經濟實力增長，預計將繼續在印太地區發揮更突出的作用，試圖改變當前區域平衡。
報告說，大陸追求戰略目標時採用強制手段，包括強行處理領土爭議，以不安全方式攔截國際水域及空域的船隻及飛機，印太倡議目的與範圍也缺乏透明度。台海發生危機與衝突風險正在增加，其他爆發點也在增加，包括南海及東海爭端，及中印邊界的爭議等。中美領導人與軍事層面對話，有助減少誤判，確保以維護穩定方式解決衝突。
報告指出，這樣的戰略環境，使得澳洲必須與主要戰略夥伴美國更加緊密合作，也必須與日本、紐西蘭、南韓等重要夥伴合作。
ＮＤＳ表明，澳洲國防開支未來十年將達到ＧＤＰ的百分之二點四，這段期間澳洲國防投資金額將達三千三百億澳幣（約台幣六點九兆元），包括澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）大規模採購核子動力潛艦計畫的初始成本。
澳洲國防部長馬勒斯並宣布，未來十年將額外支出五百億澳元（約台幣一兆元）用於國防，包括加速發展長程飛彈和瞄準系統及致命的自主系統。
馬勒斯說，「中國大陸為了實現戰略目標，已經採取了強制手段，澳洲不再擁有奢侈的十年衝突戰略預警時間窗口」。他表示，澳洲國防活動焦點應該「明確」放在亞太地區，「我們不得不做出艱難的決定，將我們的絕大多數精力留在我們的區域，這是全世界對我們的期望」。
馬勒斯指出，澳洲政府的主要焦點並非保護澳洲邊境，而是將國防能量進一步「投射」到亞洲。
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