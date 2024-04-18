美中防長甫通話 美軍機飛越台海

美國海軍第七艦隊表示，美國海軍一架Ｐ–八Ａ海神式反潛巡邏機十七日在國際空域飛越台灣海峽。美國根據國際法在台灣海峽執行任務，致力維護所有國家的航行權利與自由。

第七艦隊稱，此次任務展現美國對印太地區自由開放的承諾，美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。

台灣國防部表示，巡邏機通過台灣海峽向南飛行，已監測情況，未觀察到任何異常情況。

共軍東部戰區新聞發言人李熹表示，美一架反潛巡邏機十七日過航台灣海峽並公開炒作，東部戰區組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

美國國防部長奧斯丁與大陸國防部長董軍十六日晚間視訊通話，美國國防部說，奧斯丁強調尊重國際法保障的公海航行自由重要性，特別是在南海。奧斯丁也提到保持美中兩軍交流渠道持續開放的重要性，重申美方依然堅守長期存在的一個中國政策，並再度確認台海和平穩定重要性。

大陸國防部說，董軍十六日晚應約與奧斯丁視訊通話。董軍說，台灣問題是中國核心利益中的核心，絕不容受損。解放軍對台獨分裂活動和外部縱容支持，絕不會聽之任之。董軍表示，中美兩軍應探尋相處之道，在平等和尊重基礎開放務實合作，美方應尊重中方在南海的領土主權和海洋權益。

這是中美防長近十八個月以來首度實質對話，奧斯丁上次和中國防長有重要互動，是二○二二年十一月在柬埔寨與時任大陸防長魏鳳和會面。