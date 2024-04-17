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前幕僚爆料 東京都知事小池百合子再掀學歷造假疑雲

中央社／ 東京17日專電
日本東京都今年7月將舉行都知事選舉，現任都知事小池百合子再次傳出學歷疑似造假疑雲。美聯社資料照
日本東京都今年7月將舉行都知事選舉，現任都知事小池百合子再次傳出學歷疑似造假疑雲。美聯社資料照

日本東京都今年7月將舉行都知事選舉，現任都知事小池百合子再次傳出學歷疑似造假疑雲。「文藝春秋」報導，曾擔任她幕僚的小島敏郎爆料，小池百合子4年前被質疑開羅大學文憑造假，當時拿出開羅大學校方聲明其實是他人代筆。

小池百合子4年前曾被質疑沒有從埃及開羅大學畢業，當時由開羅大學背書，證明小池確實畢業於開羅大學。

不過，小島敏郎對「文藝春秋」表示，聲明根本不是開羅大學提出。他今天召開記者會要求小池釐清爭議，並稱「謊報學歷違反公職選舉法」。

小島表示，2020年6月6日傍晚，他突然接到小池百合子的電話。大約1個月後的7月5日就是東京都知事選舉。

小島敏郎曾任職於環境省，在小池百合子擔任環境大臣時期，曾一起推動改變日本上班族穿著文化的「清涼商務裝」（COOL BIZ）活動，因此在小池擔任東京都知事後，就被延攬成為特別顧問。

小島表示，當時小池非常沮喪，因為作家石井妙子的著作「女帝小池百合子」在5月下旬發布，瞬間成為暢銷書。書中不僅描述小池百合子的生平，更重要的是指稱小池百合子畢業於開羅大學的學歷是「偽造的」。

小池百合子本來被認為絕對可以成功連任，卻因這本書出版而動搖。東京都議會當時也決議，要求小池百合子提出開羅大學畢業證書。

小島對小池建議，想要釐清學歷造假爭議，只要開羅大學校長傳送「小池百合子畢業於本校」的聲明文即可。小島回憶，「她聽到我的建議後，似乎是鬆了一口氣的樣子」。

隔天上午，小島收到小池的電子郵件，裡面寫道：「請向開羅大學校長及相關政府當局確認需要什麼文件。誰是（聲明）收件人？大使嗎？還是我呢？內容會怎麼寫？」

小島回答，收件人應該是小池，他也詢問小池希望是怎樣的聲明內容，但小池沒有回信。2天後，也就是6月9日，小島在駐日埃及大使館的臉書看到開羅大學聲明，對於如此神速感到非常震驚。

聲明用日文寫道：「1952年出生的小池百合子，1976年10月從開羅大學文學部社會學科畢業。」署名是開羅大學校長。

這份聲明起到非常大的效果，報紙電視紛紛刊載，有關小池學歷造假疑雲很快平息。自民黨、共產黨和議員上田令子先前在議會提案要小池拿出畢業證書，但聲明一出，自民黨和共產黨退出提案，決議遭到否決。

化險為夷的小池百合子在6月10日宣布競選連任，最終以366萬票取得壓倒性勝利。

然而過了一段時間，小島開始心生疑慮，如果小池真的畢業於開羅大學，「當初她為何那麼沮喪，為何害怕議會要求拿出畢業證書的決議案？只要拿出畢業證書或是畢業證明書，不就可以解開疑慮了嗎？」

他開始思考，如果小池實際上沒有從開羅大學畢業，自己的提案豈不是給了她一個解套方法，成了幫凶。

小島後來因為神宮外苑再開發案，與某位A先生交換意見，並提到對於聲明的疑慮，結果對方竟對小島說，「你有和小池作對的決心嗎？」

這名A先生曾擔任記者，也曾是小池百合子的幕僚，但比較不為公眾所知。A先生說：「事實上，駐日埃及大使館臉書發布的開羅大學聲明，是小池拜託我寫的。」

原來所謂「開羅大學聲明」不是由開羅大學準備，而是小池要求A先生完成，也是A先生建議把聲明交給駐日埃及大使館的臉書發布。

小島於是決定出面告發小池百合子。他表示：「我覺得再這樣下去，日本的政治會處於危險之中，我想要盡我所能保護民主。」

「文藝春秋」編輯部詢問小池「是否參與聲明文的準備過程」，但小池透過代理律師回答：「沒有回答的義務，也沒有回答的必要性。」

小池12日在例行記者會曾表示：「我知道這篇報導，但基本前提就是錯的，我的畢業已經被校方認可。」她還說，每逢選舉就會出現類似報導，真的很遺憾。

至於聲明內容是否是小池方面寫成，她則回答：「是依據大學方面的意願發出的聲明。」

小池百合子 日本 東京

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