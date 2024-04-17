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紐西蘭總理訪泰國 雙方加強科技再生能源合作

中央社／ 曼谷17日專電
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）。（路透）
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）。（路透）

紐西蘭總理盧克森訪問泰國和泰國總理賽塔會面，雙方承諾加強各方面合作關係，例如科技和創新合作，領域包括農業科技、智慧耕作、食品科技、再生能源、精準醫療和數位科技。

盧克森（Christopher Luxon）16日到18日訪問泰國，並在今天率領代表團和賽塔（Srettha Thavisin）以及泰國政府相關官員會面，由泰國總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）轉述會面內容。

賽塔和盧克森承諾加強彼此的防衛和安全合作關係，並打擊跨境犯罪，範圍包括人口販運和販毒、網路安全、打擊恐怖主義及暴力極端主義等。

經濟方面，兩國希望到2045年可讓雙邊貿易成長3倍，雙方也會加強科技和創新合作，領域包括農業科技、智慧耕作、食品科技、再生能源、精準醫療和數位科技。

雙方還將在人才交流、教育、文化、觀光以及區域和平穩定上加強合作。

此外，賽塔和盧克森發表的共同聲明中提到，2026年將是兩國建交70週年，為了加深兩國的合作，兩國同意評估在2026年前，將雙邊關係提升到戰略夥伴關係。

南海主權議題近來備受關注，兩人在聲明中同意只要是根據國際法包括1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS），各國享有航行、飛航以及其他合法使用海洋的權利；雙方也同意根據國際法，必須尋求和平解決爭端的方式，並且同意尊重各國根據國際法律，使用、永續發展及有效使用海洋資源的能力。

再生能源 泰國 紐西蘭 賽塔

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