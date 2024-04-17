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越南40度高溫鬧乾旱！祈雨男子「呼風喚雨」意外爆紅 凸顯市井無奈

中央社／ 河內17日專電
越南胡志明市已兩個月沒降雨，高溫更逼近攝氏40度，嚴重影響民眾的生活還有生產活動。 圖／美聯社
越南胡志明市已兩個月沒降雨，高溫更逼近攝氏40度，嚴重影響民眾的生活還有生產活動。 圖／美聯社

越南胡志明市已兩個月沒降雨，高溫更逼近攝氏40度。有學者推薦一名自稱可呼風喚雨的男子給胡志明市，此一迷信之說在網路引發熱烈討論，凸顯市井小民面對氣候變遷的無助與無奈。

越南民智報（Dan Tri）報導，由於受到聖嬰現象的影響，過去兩個多月來，越南西原地區以及南部多個省市長期暴露在高溫下，一些地方出現乾旱、缺水的情況。

雖然已經是乾季末期，但這些地區卻一直紀錄到攝氏37度以上的高溫，嚴重影響民眾的生活還有生產活動。雪上加霜的是，越南國家水文氣象預報中心表示，南部今年雨季會較往年晚1個月，預計5月底或6月初才會開始下雨。

今年截至4月中旬為止，前江省（Tien Giang）、堅江省（Kien Giang）與金甌省（Ca Mau）宣布出現海水倒灌、乾旱、缺水等緊急天災。

越南南部久旱不雨引發全國民眾憂心，科技科學與文化服務翻譯中心主任阮黃蝶（Nguyen Hoang Diep）近日發送公文給胡志明市水利局，宣稱要介紹一號有祈雨能力的人物幫助解決乾旱問題。

根據報導，這號被認為有「呼風喚雨」能力的57歲男子家住在河內市美德縣（My Duc），名叫黎明皇（Le Minh Hoang）。

阮黃蝶在公文中表示，已經見過黎明皇2次，才想把他介紹給南部各省的地方首長以便「一展長才」。

胡志明市收到公文後，把這一訊息回報給河內市美德縣政府，縣府委託警方就黎明皇的「超能力」展開查證。但截至目前還沒有結果。

黎明皇表示，他本來想搭機去胡志明市，然而因為地方上的「不可抗拒」因素只能將計劃暫擱一旁。黎明皇宣稱，他在2000年至2004年發現自己擁有祈雨的能力，且已獲得多個省市、數百萬人的見證。

他還誇口，2023年的時候，他曾為越南全國各大水力發電廠祈禱，希望不再缺水而可以順利發電給大家用。

氣象水文專家黎氏春蘭（Le Thi Xuan Lan）呼籲社會不要迷信。她說：「現在越南南部已經步入乾季尾聲，準備迎接雨季，若黎明皇『求雨得雨』，只是幸運或碰巧而已。」

在越南共產黨執政下，越南在意識型態上力求科學。目前多家主流媒體陸續對事件發聲盼導正視聽，但有些民眾仍覺得可不妨一試。這則新聞近日成為越南茶餘飯後的話題，凸顯全民對氣候變遷、能源議題的憂心。

氣候變遷 聖嬰現象 胡志明市 越南 高溫

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