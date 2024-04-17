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史上最大規模美菲肩並肩軍演在即 為區域衝突練兵

中央社／ 馬尼拉17日專電
2019年美菲「肩並肩」軍演期間，兩國軍人共乘兩棲突擊車執行演訓。美聯社
2019年美菲「肩並肩」軍演期間，兩國軍人共乘兩棲突擊車執行演訓。美聯社

史上最大規模的美菲「肩並肩」大型軍演將於下週展開，美菲法3國海軍今年將首度在菲律賓領海之外進行多邊海上演習。演習執行官說，本次軍演是為可能發生的區域衝突做準備。

一年一度的美菲「肩並肩」（Balikatan）軍演將於4月22日開幕，為期3週。

中菲南海主權紛爭加劇，美日菲領袖上週在華府舉行首次峰會，被視為建立夥伴關係合力制衡中國，使今年「肩並肩」軍演備受矚目。

「肩並肩」軍演執行官洛希科（Michael Logico）今天出席菲律賓外國記者協會座談。他指出，今年軍演預計將有1萬6717名美菲軍人參與，美方出動約1萬1000人、5000多人來自菲律賓軍隊。

洛希科說，澳洲國防軍和法國海軍也將參與演習。法國海軍將派出一艘巡防艦，「我不知道來的實際人數」，還有菲律賓國家警察、海巡署、資通訊科技部（DICT）、民防處（OCD）等人員並未計算在內，預計今年規模將超越往年。

他表示，今年軍演將展現小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）政府的「全面群島防衛概念」，並首度進行資訊戰和網路防禦演習。

洛希科說，實體演習方面，重點是菲律賓北部和西部地區，尤其是遠至菲國北端巴丹群島（Batanes）和巴拉旺島（Palawan）以西的南海海域。

他表示：「我們將進行實彈演習，我們將進行高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）裝設，我們將進行多邊海上演習。」

洛希科說，海上演習方面，「我們期待法國海軍參與，他們將與美菲海軍以及海岸防衛隊一起參加我們的海上演習」，美菲軍隊還將在菲律賓西北部北伊羅科斯省（Ilocos Norte）海岸演練擊沉一艘退役的菲律賓海軍艦艇。

這是法國軍隊首度參與「肩並肩」軍演。法國與菲律賓並未簽署「駐軍地位協定」（SOFA），因此法國軍隊無法踏上菲律賓領土，只能在菲國領海之外參與演習。

菲律賓已與美國和澳洲簽訂軍隊互訪協定（VFA），正與日本討論簽署相互准入協定（RAA）。

媒體提問，今年軍演將首度在菲律賓12海里領海以外、與中國存在主權爭議的南海進行，還有在鄰近台灣的巴丹群島演習，可能被北京視為挑釁。不過，洛希科說：「無論有沒有中國（這個強鄰），我們都會進行這些演習。」

他指出，以雅米島（Mavulis）為例，這裡是菲律賓領土最北端，而軍隊的任務是保衛國土，在雅米島演習再自然不過。

巴丹群島位於台灣和菲律賓呂宋島之間，是控制呂宋海峽與巴士海峽進出樞紐，戰略位置重要。巴丹群島最北端的雅米島距台灣僅約140公里。

媒體問洛希科，這是否代表菲律賓正訓練軍隊，以應對可能的區域衝突。洛希科說：「完全正確。我們武裝部隊存在的目的實際上是為戰爭做準備。這完全正確。如果我們不做好準備，將危害國家利益。」

中央社問到，美菲法軍隊若在南海遭遇中國海警船或其他中方船隻，將如何因應。

洛希科說，3國海軍已為任何突發事件做好準備。「（他國）侵入我們的演習區域是有可能的，但我們將帶著我們的海軍艦艇前往那裡（南海），跟美國及法國海軍一起，所以我們已經做好準備。」

洛希科表示，因此，若遭遇他國船艦，「這是他們（他國船隻）的問題，不是我們的問題」。

另一方面，他指出，菲律賓和美國陸軍將測試把「標準六型」（SM-6）飛彈系統引進菲國的可行性。

洛希科說，標準六型飛彈是一款海軍飛彈，射程300海里，是美國驅逐艦的武器系統之一。菲美陸軍將進行後勤演習，測試透過空運引進此飛彈系統，使它成為陸基飛彈的可行性，但這次不會進行實彈演習。

海軍 美國 菲律賓 軍演

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