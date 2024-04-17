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美駐聯合國大使：施壓北韓 制裁仍是有效工具

中央社／ 首爾17日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。路透
北韓領導人金正恩。路透

美國聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德今天表示，她相信制裁仍是阻止北韓與其核子發展的「有效工具」，儘管全球執行聯合國的制裁出現了問題。

法新社報導，湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）14日抵達南韓，此行目的是繼續向擁核的北韓施壓。俄羅斯上月在聯合國安全理事會動用否決權，讓負責監督國際對北韓制裁的專家小組無法續任。

湯瑪斯-葛林斐德今天在首爾表示，北韓「不希望制裁，因為他們知道這些制裁阻礙他們達成目標」。

她說，制裁是「阻止各國朝著朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）目前的方向發展的有效工具」。

她指責「俄羅斯和伊朗」等國「沒有以一種能讓制裁盡可能有效發揮作用的方式實施這些制裁」。

儘管俄羅斯實際上結束了聯合國對北韓違反一系列制裁行為的監督，但湯瑪斯-葛林斐德表示，必須找到解決方案以確保監督能夠繼續進行。

「這裡的重點是，我們不能讓專家小組正在做的工作失效。」

俄羅斯 北韓 南韓 美國 聯合國

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