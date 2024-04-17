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澳洲新國防人力計畫 擬招募非公民入伍

中央社／ 雪梨17日專電

因應新的國防戰略目標，澳洲今天提出新的國防人力計畫，包括可能招募非澳洲公民加入國防軍，以解決國防軍人力短缺問題。

澳洲國防部今天發布首份「2024年國家國防戰略」（2024 National Defence Strategy），當中包括新的國防人力計畫內容。

報告指出，澳洲國防軍人力短缺約4400人，新的國防人力計畫目的在於達成「2024國家國防戰略」目標所需能力。

新的國防人力計畫內容包括擴大招募標準與資格，讓更多人加入澳洲國防軍，以及在適當情況下招募非澳洲公民。

報告指出，計畫還包括精簡人員招聘制度、改善內部流程等。此外，未來將專注於組織文化，增加國防軍人員福利及對其家庭的支持。此外，也要擴大國防軍的心理健康教育及自殺防禦，減少人員離職率。

澳洲2023年國防戰略檢討（2023 Defence StrategicReview）建議進行2年一次的戰略審查更新。今年之後，下一份國防戰略報告將於2026年發布。

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