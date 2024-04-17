美日韓推動多國小組 監督制裁北韓工作

中央社／ 首爾17日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。法新社
北韓領導人金正恩。法新社

3名消息人士今天說，在俄羅斯與中國阻撓聯合國的監督後，美國南韓日本正聯手推動成立一個新的多國專家小組，這個可能外於聯合國架構的小組將確保執行對北韓的制裁。

俄羅斯先前拒絕聯合國專家小組的續任，該小組過去15年裡一直監督制裁措施的執行，目的是希望遏制北韓的核子和飛彈計畫；中國對此投下棄權票。

路透社報導，因外交敏感性而要求匿名的消息人士指出，研議中的新小組目的在繼續執行聯合國的工作，將由華府、首爾和東京共同運作，澳洲、紐西蘭和一些理念相同的歐洲國家也將加入。

南韓政府一位高級官員表示：「聯合國小組面臨一些困難，因為中國和俄羅斯成員經常試圖淡化北韓涉嫌規避制裁的行為。」

這位官員表示，這樣的團隊也許缺乏獲聯合國支持的行動所具有的國際合法性，但卻能更有效地監督北韓。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天被問及有關新小組的籌備問題時表示，她將與南韓與日本接觸，「研擬聯合國體制內外的選項」。

湯瑪斯-葛林斐德在首爾舉行的記者會上說：「重點是，我們不能讓（聯合國）專家小組正在進行的工作白費。」

湯瑪斯-葛林斐德今天還視察了戒備森嚴的北韓邊境，呼籲俄羅斯和中國改弦易轍，停止鼓勵北韓的不良行為，不要協助北韓規避制裁。

俄羅斯 北韓 南韓 日本 美國 聯合國

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