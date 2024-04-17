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澳洲「拒止戰略」應對大陸脅迫 強調北方防衛、戰略報告提及台海

中央社／ 卉雪梨17日專電
澳洲未來將以「拒止戰略」為新基石，與美國等夥伴合作，防止敵人以武力脅迫，並強調澳洲北方防衛重要性。圖為去年美菲年度「肩並肩」聯合軍演資料照片。路透
澳洲未來將以「拒止戰略」為新基石，與美國等夥伴合作，防止敵人以武力脅迫，並強調澳洲北方防衛重要性。圖為去年美菲年度「肩並肩」聯合軍演資料照片。路透

澳洲今公布「2024年國家防衛戰略」報告，點出中國以脅迫手段試圖改變區域平衡，澳洲未來將以「拒止戰略」為新基石，與美國等夥伴合作，防止敵人以武力脅迫，並強調澳洲北方防衛重要性。

澳洲「2024年國家防衛戰略」（2024 NationalDefence Strategy）報告指出，澳洲正面臨二戰以來最具挑戰的戰略環境，冷戰結束時的樂觀情緒，已被美國與中國日益加劇的戰略競爭帶來的不確定性取代。競爭區域內以前所未有的軍事與非軍事集結展開，可能加劇軍事升級及誤判風險，這樣的戰略環境使得澳洲要採取全新的方式進行防務工作。

報告指出，中國透過脅迫手段（coercive tactics），試圖改變當前區域平衡，台海發生危機與衝突風險正在增加。

報告強調，未來，「拒止戰略」（Strategy ofDenial）將成為澳洲國防計劃的新基石，目的是在任何衝突開始前進行威懾（deter），防止任何潛在敵人透過武力脅迫澳洲。「拒止戰略」並涉及澳洲與美國及其他主要夥伴的合作。

報告指出，澳洲必須與主要戰略夥伴美國更加緊密合作，也必須與其他重要夥伴合作，特別是日本、紐西蘭，以及東南亞與太平洋地區夥伴，包括韓國、印度、英國及其他歐洲國家。

報告指出，美國正在深化與印太夥伴與盟友的接觸。澳洲的安全將持續以區域國家夥伴及與美國聯盟為基礎，並尋求在聯盟的背景下，與美、英展開更大的國防與技術合作，包括透過「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。

報告進一步說明，「拒止戰略」跨越海、陸、空、太空、網路等5個領域，側重維護澳洲軍事利益，包括東北印度洋至東南亞海上交通線、直至太平洋的直接區域，這一地區包括澳洲的北方。

報告指出，澳洲政府將在10年內，即今年至2033年、2034年間，投資澳幣3300億元（約新台幣6兆8647億元）用以強化上述5項領域的國防能力的建設，目標將澳洲國防軍（ADF）轉化為一隻綜合性的集中力量。

報告指出，這項歷史性的投資包括以澳幣111億元（約新台幣2280億元）加速擴展海軍水面作戰艦隊及造船業；未來4年內以澳幣10億元（約新台幣207億元）加速對遠程火力、戰區後勤、機器人及自主系統投資；澳幣382億元（約新台幣7946億元）補充資金用於綜合投資計畫等。

報告指出，澳洲國防軍的5項任務，包括「保衛澳洲及周邊地區」、「拒止任何潛在敵人通過澳洲北方向澳洲投射力量的企圖」、「保護澳洲與區域及世界的經濟連結」、「與合作夥伴一起為印度太平洋地區的集體安全、及維護基於規則的全球秩序做出貢獻。」

澳洲2023年國防戰略檢討（2023 Defence StrategicReview）建議進行2年一次的戰略審查更新。澳洲國防部今天同步發布「2024年國家防衛戰略」、「2024年綜合投資方案」報告（2024 Integrated InvestmentProgram）。下一份國防戰略報告將於2026年發布。

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