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澳洲公布新國防戰略 因應中國脅迫手段

中央社／ 雪梨17日綜合外電報導

澳洲今天公布首份「國家防衛戰略」（National Defence Strategy），顯示面對中國「脅迫手段」和太平洋地區衝突風險日增，澳洲國防活動將進一步聚焦在亞太地區。

綜合澳洲廣播公司（ABC）、法新社及路透社報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）已宣布，澳洲政府將在未來10年額外支出500億澳元（約新台幣1兆元）用於國防。

馬勒斯透露對區域安全和戰爭風險的嚴峻評估，他說「冷戰結束後指引國防規畫的樂觀假設早已不復存在」，警告「中國為實現戰略目標而採取了脅迫手段，澳洲不再有10年的衝突戰略預警期」。

馬勒斯表示，往後不會將重點放在一支幾乎能在世界各地執行各式任務的平衡部隊，而是聚焦於保護澳洲在亞太地區的利益。

馬勒斯說「我們是海上貿易島國」，還說澳洲必須能夠防止敵人扼殺貿易或阻止進入重要航道，「入侵澳洲的情況無論如何都不太可能發生，正是因為對手毋須踏上澳洲國土就可對我國造成很多的損害」。

戰略核心是發展一支匿蹤核動力潛艦艦隊、將關鍵飛彈能力提高兩倍，並發展一支大型水面作戰艦隊。馬勒斯說：「擁有我國史上最有能力的海軍將是我方投射能力和拒止戰略的核心。」

根據這份國防戰略，澳洲目標在10年內將國防總開支占國內生產毛額（GDP）比例增至2.4%。截至2033到2034年，政府對軍隊的國防投資總額預計達到3300億澳元。

其中的4成多或最多1450億澳元預定用於海軍，包括加強水面艦隊、澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）核動力潛艦計畫以及「幽靈鯊」（GhostShark）海底無人機等其他優先事項。另有大約2成或最多740億澳元將用於飛彈相關計畫。

澳洲北部的軍事基地將分配到最多180億澳元用於升級。

澳洲 飛彈

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