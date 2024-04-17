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違反世衛抗肥胖指南！報告：雀巢在銷窮國的嬰兒奶粉中加糖

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
瑞士非政府組織「公眾之眼」16日發布報告指出，全球最大食品公司雀巢（Nestle）在較貧窮國家銷售的嬰兒奶粉和穀物產品中添加糖和蜂蜜，違反預防肥胖和慢性病的國際準則。路透
瑞士非政府組織「公眾之眼」16日發布報告指出，全球最大食品公司雀巢（Nestle）在較貧窮國家銷售的嬰兒奶粉和穀物產品中添加糖和蜂蜜，違反預防肥胖和慢性病的國際準則。路透

瑞士非政府組織「公眾之眼」16日發布報告指出，全球最大食品公司雀巢（Nestle）在較貧窮國家銷售的嬰兒奶粉和穀物產品中添加糖和蜂蜜，違反預防肥胖和慢性病的國際準則。

衛報報導，「公眾之眼」將雀巢在亞洲、非洲和拉丁美洲銷售的嬰兒食品樣本送到比利時實驗室測驗發現，在針對1歲以上嬰兒的配方奶粉品牌Nido和針對6個月至2歲間的兒童麥片Cerelac品牌樣品中，發現了以蔗糖或蜂蜜形式添加的糖。

在雀巢主要歐洲市場中，嬰幼兒配方奶粉中不添加糖。雖然有些針對年紀較大的幼兒穀物食品會添加糖，但針對6個月至1歲嬰兒的食品中不添加。

「公眾之眼」農業和營養專家加百列（Laurent Gaberell）表示，雀巢必須結束這些危險的雙重標準，並停止在世界各地針對3歲以下孩童的所有產品中添加糖。

雀巢發言人表示，「我們相信我們的嬰幼兒產品的營養質量，並優先使用適合兒童生長和發育的優質原料。」

她表示，在「受到嚴格監管」的嬰兒食品類別中，雀巢始終遵守「當地法規或國際標準，包括營養標示要求和含糖碳水化合物含量閾值」，並聲明其產品中的總糖含量包括蜂蜜，稱食譜變化取決於監管和當地原料的供應等因素。

品牌 嬰兒 蜂蜜

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