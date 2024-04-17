史丹佛AI指數報告 美國頂尖模型61個遠超歐盟

美國史丹佛大學15日發布2024人工智慧指數報告，美國去年在頂尖AI模型數量、以及AI法規數量上均大幅增長。2023年，出自美國的頂尖AI模型高達61個，比歐盟國家整體加總的21個多出近3倍。

史丹佛大學以人為本人工智慧研究院（HAI）自2017年發布人工智慧指數報告。在AI急速發展下，今年報告受各界關注，並將於華府和矽谷舉行研討會。

報告當中，關於各國AI模型發展部分很大程度反映AI實力。2023年，出自美國的頂尖AI模型共有61個，除遠超出中國的15個、及英國的4個，也比法國、德國等歐盟國家加總起來的21個多出近3倍。當中，大部分模型是由企業創建。

最先進的AI模型訓練成本去年也達到前所未有的昂貴程度。OpenAI的GPT-4訓練算力成本估計為7800萬美元（約新台幣25億元），Google的Gemini Ultra則為1億9100萬美元。

另外，美國私部門去年對AI的投資達672億美元，歐盟和中國反而下降，歐盟加英國為110億美元，中國為77億6000萬美元。

與此同時，美國制定的AI相關法規在去年亦出現56.3%的大幅增長。相比2016年，當時僅有1部相關法規，去年已上升至25部。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天再宣布擴大美國「AI安全研究所」領導團隊，當中的國際合作主管拉托內洛（Mark Latonero）將負責領導全球統一的方針、測試、標準制定，展現美國在AI監管扮演領頭羊角色的決心。

雷蒙多指出，美國選擇最優秀人才加入「AI安全研究所」領導團隊，以維護美國在負責任AI領域的全球領導地位，美國將與盟友步調一致、因應挑戰。

雷蒙多亦表示，透過擴大領導團隊，美國正在培養關鍵目標所需的人才庫。

美國總統拜登（Joe Biden）去年10月30日發布人工智慧行政命令，採行措施促進AI安全和負責任的使用，成立「AI安全研究所」是當中的一項重要措施。

除美國外，英國和日本因應AI挑戰也各自成立「AI安全研究所」，希望落實國際機構的資訊共享和研究合作。全球的AI安全同盟正迅速成形。