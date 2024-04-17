天氣熱防中暑 緬甸軍政府：翁山蘇姬轉為軟禁
緬甸軍政府發言人告訴媒體，身陷囹圄的前領導人、諾貝爾獎得主翁山蘇姬已從監獄改為居家軟禁。
軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示：「由於天氣非常炎熱，不僅是針對翁山蘇姬…我們努力保護所有需要必要預防措施的人，尤其是老年囚犯，以免他們中暑。」
路透社請紹敏通發表評論，並未獲得回應。
緬甸軍方2021年發動政變推翻政府後，翁山蘇姬遭拘禁至今。現年78歲的她被控叛國、賄賂和違反電信法等罪名，面臨27年徒刑，但她全盤否認罪名。
翁山蘇姬之子阿里斯（Kim Aris）今年2月表示，翁山蘇姬單獨監禁，「儘管健康狀況不如從前」，但精神狀態良好。
世界領袖和民主活動人士多次呼籲釋放翁山蘇姬。
全國團結政府（National Unity Government, NUG）發言人喬紹（Kyaw Zaw）呼籲，無條件釋放翁山蘇姬和被罷黜的總統溫敏（Win Myint）。據媒體報導，溫敏也改為軟禁。
喬紹昨晚告訴路透社：「從監獄轉為居家（軟禁）是好的，因為居家比監獄好，但他們必須無條件獲釋。」
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