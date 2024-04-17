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靠攏中國或改傾西方 索羅門大選牽動區域安全

中央社／ 荷尼阿拉17日綜合外電報導

太平洋國家索羅門群島（Solomon Islands）大選今天登場，選民基本上選的是索國是否應該推升與中國的雙邊關係，因此結果很有可能重塑區域安全版圖。

綜合法新社和路透社報導，索羅門群島2019年與台灣斷交、改與中國建交後，中國一直在當地建設基礎設施。索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）承諾這次大選若連任成功，將與中國建立更緊密的關係。

然而，他的幾位主要挑戰者則希望縮減中國日增的影響力，傾向於與包括澳洲在內的西方援助國建立關係，並承諾修復支離破碎的衛生系統。

以下為這場大選的重點整理：

●背景

索羅門群島位在澳洲東北方1600公里，人口約70萬，由6個主要島嶼組成：舒瓦瑟（Choiseul）、瓜達卡納（Guadalcanal）、馬基拉（Makira）、馬萊塔（Malaita）、新喬治亞（New Georgia）和依沙貝爾（Santa Isabel）。

國會和省議會選舉於同一天舉行。投票於今天上午7時展開，下午4時結束。

這次大選要選出50位國會議員，任期4年。新當選的議員接著於選後表決推派總理，整個程序走完可能要耗時數週的時間。

●候選人有哪些？

蘇嘉瓦瑞2019年以獨立候選人之姿贏得東舒瓦瑟（East Choiseul）席次，隨後獲推派為總理，這次則是以簡稱「我們的黨」（OUR）、全名「所有權、團結和責任黨」（Ownership, Unity, Responsibility）領袖身分投入選戰。

蘇嘉瓦瑞迄今4度坐上總理位置，然而，索羅門群島從未出過一個連任成功的總理。

主要反對派政治人物則包括：

—小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）：隸屬聯合黨（United Party）的他希望取消蘇嘉瓦瑞與中國簽訂的安全協議，偏向自西方國家取得基本建設方面的協助。他過去是聯合國官員，父親則是索羅門群島脫離英國獨立後的第一位總理。

—蘇達尼（Daniel Suidani）： 蘇達尼曾在索羅門群島人口最多的馬萊塔省擔任省長，任內曾禁止中國企業進駐。這次他角逐馬萊塔省議員，所屬的新政黨U4C（Umi For Change縮寫）則會推派人選角逐國會議席，包括前政府官員塔里富魯（Celsus Talifulu）。

●維安相關議題

這是澳洲、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、斐濟組成的跨國部隊「區域援索團」（RAMSI）2017年撤離以來，索羅門群島第2度舉行大選。

RAMSI是2003年應索羅門群島政府的要求而成立，目的在維持部落間暴力事件後的民間秩序。

RAMSI撤軍後，首都荷尼阿拉（Honiara）2021年11月發生反政府暴動事件，蘇嘉瓦瑞要求澳洲警方返回索國協助恢復秩序。6個月後，索羅門群島與中國簽訂了安全協議。

中國警察以及「索羅門國際援助部隊」（SolomonsInternational Assistance Force，由澳洲、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞和斐濟軍警組成）雖雙雙駐紮索羅門群島，但分開行動，並接受索羅門群島皇家警察部隊（Royal Solomon Islands Police Force）的監督。

索羅門群島今天同時舉行的全國和地方投計票作業，將有來自澳、紐、太平洋地區、日本、歐洲和美國的選舉觀察員團體負責監督。

大選 澳洲 索羅門

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