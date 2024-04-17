喬治亞審「外國影響力」草案 萬人抗議歐盟憂親俄

喬治亞國會議員今天同意「外國影響力」法案的初步草案，這是一項高度爭議且親俄的壓迫性法案，去年類似法案闖關時曾引發大規模抗議，今年同樣引起民眾上街頭示威。

法新社報導，「外國影響力」法被視為俄羅斯類似法律的翻版，在喬治亞國內引發憤怒與和西方世界的憂慮，許多人認為該法案破壞喬治亞加入歐洲聯盟（EU）的努力。

喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）

與主導此法案的執政黨向來不和，她譴責此案「違背民眾意願」。國會議員是以78票對25票通過該法案的初步草案，以進行進一步辯論。

佐拉比契維利表示，這是「直接挑釁，是俄羅斯破壞（喬治亞）穩定的策略」。

數以千計的群眾晚上在首都特比利西（Tbilisi）國會大廈外集會，封阻主要幹道，他們吹著口哨，高喊：「對俄羅斯法律說不！」

法新社記者目睹，鎮暴警察封鎖國會入口，示威者與警方短暫扭打，試圖衝破警戒線；幾家當地媒體表示，警方襲擊了他們的記者。

參與示威的大學生塔蒂希維莉（Kote Tatishvili）

表示，「喬治亞人永遠不會接受這項俄羅斯法律」，和平示威者終將獲勝，會迫使執政黨中的俄羅斯傀儡撤銷這項法律。

歐盟呼籲喬治亞不要通過這項法案，稱此法與該國在加入歐盟進程所需的民主改革互相矛盾。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天在前身為推特（Twitter）的社群平台X寫道，這「將使喬治亞與歐盟的距離更遠，而不是更近」。

國際特赦組織（Amnesty International）認為喬治亞的民間社會充滿活力，呼籲當局立即停止這項壓制性立法，該草案「對結社和言論自由構成直接威脅」。

喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）目前在150席的國會中控制84席，可在沒有反對派支持下通過這項法案。

如果這項法案通過，任何從國外獲得超過20%資金的獨立非政府組織和媒體必須註冊為「追求外國勢力利益的組織」。

這與去年的提案有所不同，去年的提案使用了「外國代理人」一詞，「外國代理人」源於前蘇聯，暗示他們是國家叛徒和敵人。

俄羅斯也利用類似法律懲罰異議人士並壓制獨立媒體。

歐盟在去年12月授予喬治亞入盟候選國資格，但表示喬治亞必須在正式啟動入盟談判前，改革其司法和選舉制度，減少政治兩極化，提高新聞自由並削弱權貴權力。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）上週表示，通過這項法律「將使喬治亞偏離其歐洲之路」。