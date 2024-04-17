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蕭茲結束訪中 外媒評德國壓力過於溫柔、成效有限

中央社／ 台北17日電
德國總理蕭茲。（美聯社）
德國總理蕭茲。（美聯社）

德國總理蕭茲結束訪中，雖然對北京大規模的工業補貼提出批評，但外媒評論，他訪中期間謹言慎行憂德中爆發貿易戰，來自德國的壓力過於溫柔，這些批評在北京空曠的會客大廳裡，不會引發太多迴響。

蕭茲（Olaf Scholz）率領3名德國內閣部長及西門子（Siemens）、BMW、賓士（Mercedes-Benz）等多家德企高階主管14日至16日訪問中國。16日並在北京與中國國家主席習近平及中國國務院總理李強會面。

德國之聲16日報導，在當前中東局勢突變、俄烏戰爭僵持以及德國經濟疲軟的大背景下，蕭茲的中國之行受到了德語媒體的格外關注。

蕭茲雖然此次敦促中國為德企提供公平的競爭環境，並對北京大規模的工業補貼提出批評，但北京方面回應中國產品的市場不斷擴大靠的是效率和品質，而並非國家大量補貼的結果。

德國「商報」評論指出，難道中國驚人的成就真的只是源自勤奮和創新嗎？這種解釋顯然難以令人信服，任何一位德國總理都不應被這樣的說辭矇蔽和搪塞。但德國政府並沒有能讓北京心悅誠服的施壓手段，更何況蕭茲不希望採取貿易保護主義，也並不贊同引入歐盟正在推進的懲罰性關稅。

評論認為，「來自德國的壓力過於溫柔，缺乏力道」。因此，對中國來講，局勢已經非常清楚，即德國目前是中國在歐洲最核心的盟友，而蕭茲就是這種盟友關係的化身。而對蕭茲來說，除了發出呼籲，也並無更好的辦法。但眾所周知，在北京空曠的會客大廳裡，這類呼籲並不會引發更多的迴響。

另外，「法蘭克福匯報」發表評論稱，蕭茲訪中期間之所以謹言慎行，是因為他深知，一旦爆發德中貿易戰，德國經濟將受到沉重衝擊。

這篇評論提到，就經貿議題而言，蕭茲此次中國之行發出的訊號是「一切照舊」。在與中方會談時，他保證，只要雙方能擁有平等的競爭條件，德國並不希望對中國電動車封鎖市場。在對中國補貼政策提出批評時，也比其他歐洲領導人更注重外交措辭。

蕭茲很清楚，如果像美國那樣與中國爆發貿易衝突，將使德國經濟進一步陷入被動。德國政界，尤其是總理府，都不希望出現這樣的場景。

北京 德國 蕭茲

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