英內政部：17日起實體居留證逐步退場 2025年全面E化

英國內政部今天表示，17日起，實體居留許可證將逐步退場，至2025年達成全面E化。未來僅以電子形式存在、可隨時透過網路更新個人資料的eVisa（電子簽證）將取代實體證件。

17日起，英國內政部將分梯次向「生物辨識晶片居留許可」（Biometric Residence Permits, BRPs）等現行實體居留證件持有人發送電子郵件，邀請他們至指定官網申請移民局（UKVI）個人專屬帳號，以取得eVisa。

內政部指出，預計今年夏天，所有BRP及其他型態的居留證持有人都可上網取得eVisa，不需事先經內政部邀請，因此未提早收到邀請函的民眾也不需特別聯絡內政部。

值得注意的是，在既有英國居留證件有效期限內，持有人在國際間旅行，仍需攜帶實體證件供查驗。

按規劃，絕大多數實體居留證件將在今年底失效，達成至2025年全面E化的目標。

內政部強調，由卡片、紙本證件轉而使用eVisa，對持有人來說不僅免費、操作簡便，也不會改變、影響或抹除其既有合法居留身分或權利。

此外，與卡片、紙本等實體證件相較，eVisa更安全，且持有人得以充分自主管理個人資料。

內政部指出，eVisa有助降低證件丟失以及遭冒用、濫用、竊取，或遭變造、偽造的風險。與BRP等現行居留證件一樣，eVisa也將納入持有人的獨特生物辨識資料。持有人並可隨時隨地進入自己的eVisa帳號，更新或修改護照號碼、聯絡方式等個人資料。

從行政、執法機關以及交通運輸服務的角度，eVisa將讓身分查驗程序更有效率。特定政府機關和公共單位，例如國民保健署（NHS）、就業及退休事務部，將可透過線上整合系統，快速自動確認eVisa持有人是否有資格申請特定社會福利、或使用特定公共服務，不需經人工手動處理。

eVisa政策已落實於部分居留管道，包括「歐盟定居方案」（EU Settlement Scheme）。英國政府多管齊下推動邊境和移民管理E化、自動化，目標包括打造「零接觸」邊境，為此正規劃試辦僅憑「臉部辨識」查驗通關。

不過，內政部強調，英國政府目前沒有以電子護照取代實體護照的計畫。