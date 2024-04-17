美軍新陸基飛彈系統登陸菲國 第一島鏈首現蹤

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國「海軍新聞」報導，美國陸軍的新型陸基飛彈發射系統登陸菲律賓北部國土，這款首次在第一島鏈現蹤的系統，正在參與美菲陸軍為期2週的「堅盾」聯合演習。

這套中程能力（Mid-Range Capability）陸基飛彈發射系統又稱為「泰風武器系統」（Typhon WeaponsSystem，又譯堤豐），可搭載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈和「標準六型」（SM-6）飛彈。

此系統是美國洛克希德馬丁公司（LockheedMartin）所設計，採用海軍MK-41垂直發射系統，加以修改後用於陸基作戰。

這些發射系統是構成美國陸軍新的多領域特遣隊（MDTF）的核心要素之一；該部隊主要用來因應俄羅斯和中國造成的廣泛威脅。

根據海軍新聞（Naval News），泰風武器系統從菲律賓呂宋島北部一座不具名的飛機場登陸，參與美菲陸軍2024年「堅盾」（Salaknib）聯合軍演。

泰風武器系統部署在北呂宋，其飛彈射程不僅能涵蓋整個呂宋海峽（Luzon Strait），也能抵達中國沿海和共軍在南海的多處基地。

美國陸軍新聞稿寫道，部署泰風武器系統「目的是提升菲律賓的海上防禦能力，同時強化美菲同盟的協同工作能力與戰備」。

巡弋飛彈 美國 陸軍

延伸閱讀

陸射劍二飛彈首次參與實彈射擊 命中靶機展現攔截性能

陸射劍二首次參訓 命中靶機展現優異攔截性能

《帝國浩劫：美國內戰》美軍殺美軍 爛番茄92%鮮度

影／陸射劍二飛彈首度實彈試射 四枚均命中目標

相關新聞

美中防長通話一年半來首次 美重申一中政策

路透、法新社引述五角大廈聲明報導，美國國防部長奧斯丁與中國大陸國防部長董軍16日舉行視訊通話，是美中防長18個月以來首度...

日外交藍皮書 提對陸戰略互惠

日本外務省十六日公布二○二四年版外交藍皮書，重申台海和平穩定重要性，並稱中國大陸是日本最大戰略挑戰。不過，藍皮書中時隔五...

雪梨教堂砍人案釀4傷！15歲凶嫌揮刀狂刺佈道主教 警方定調恐攻

澳洲雪梨上周末才發生大型商場隨機砍人事件，15日晚間又傳出一名東方亞述教會主教佈道遇刺，造成包含主教在內至少4人受傷，當...

美中防長通話 一年半來首次實質會談

美國國務院亞太助卿康達訪問中國大陸，會晤大陸外交部副部長馬朝旭等中方官員，討論中東、中方支持俄國國防工業及台海等議題；康...

美貿易代表：正認真研究應對中國貿易防禦工具

美國貿易代表戴琪今天將告訴國會議員，總統拜登政府正「認真研究」貿易防禦工具，包括就前總統川普時代對中國實施的進口關稅進行...

馬克宏稱開幕有B計畫 奧運組委會：塞納河可能性大

法國總統馬克宏稱巴黎奧運開幕式可能移至體育館後，巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格今天表示，在塞納河（Seine）舉行開幕式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。