快訊

美中國防部長通話一年半來首次 美重申一中政策

馬克宏稱開幕有B計畫 奧運組委會：塞納河可能性大

中央社／ 巴黎16日綜合外電報導
法國總統馬克宏稱巴黎奧運開幕式可能移至體育館後，巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格今天表示，在塞納河（Seine）舉行開幕式是「非常有可能」的選項。 美聯社
法國總統馬克宏稱巴黎奧運開幕式可能移至體育館後，巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格今天表示，在塞納河（Seine）舉行開幕式是「非常有可能」的選項。 美聯社

法國總統馬克宏巴黎奧運開幕式可能移至體育館後，巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格今天表示，在塞納河（Seine）舉行開幕式是「非常有可能」的選項。

法新社報導，艾斯堂格（Tony Estanguet）告訴法國國際廣播電台（RFI）：「目前真正主要和非常有可能的計畫是在塞納河上舉行開幕式。」

艾斯堂格說：「總統昨天表達得非常清楚。我們最大的目標就是舉辦一場非常美麗、極其獨特的開幕式，首次在體育場館外、巴黎市中心的塞納河上舉行。」

馬克宏（Emmanuel Macron）昨天受訪時表示，法國期待舉辦這場史無前例的儀式，屆時隊伍將沿塞納河航行。為防止活動受到安全威脅，緊急應變計畫也已備妥。

馬克宏說，7月26日的開幕式可能「限制在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）對岸的托卡德洛廣場（Trocadero）」。他還首次表示，甚至可能移師法國國家體育場（Stade de France）。

馬克宏說：「有B計畫和C計畫，我們同步準備…我們將即時分析情況。」

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）對此表示，她對馬克宏關於儀式可以移動的言論感到驚訝。

伊達戈說：「我唯一知道的就是A計畫。」

她說：「我更想傳遞的訊息是：我們已經準備好了，我們將歡迎全世界到來。」

塞納河 巴黎奧運 馬克宏

延伸閱讀

馬克宏與魯拉牽手同遊亞馬遜 網友歪樓笑：在拍結婚照？

馬克宏訪巴西 宣布合作綠色投資計畫

法國也曾遭鎖定 馬克宏指IS分支組織襲擊莫斯科 籲俄別「利用」襲擊

以色列堅持攻拉法 馬克宏：強迫遷移構成戰爭罪

相關新聞

美中防長通話一年半來首次 美重申一中政策

路透、法新社引述五角大廈聲明報導，美國國防部長奧斯丁與中國大陸國防部長董軍16日舉行視訊通話，是美中防長18個月以來首度...

雪梨教堂砍人案釀4傷！15歲凶嫌揮刀狂刺佈道主教 警方定調恐攻

澳洲雪梨上周末才發生大型商場隨機砍人事件，15日晚間又傳出一名東方亞述教會主教佈道遇刺，造成包含主教在內至少4人受傷，當...

美貿易代表：正認真研究應對中國貿易防禦工具

美國貿易代表戴琪今天將告訴國會議員，總統拜登政府正「認真研究」貿易防禦工具，包括就前總統川普時代對中國實施的進口關稅進行...

馬克宏稱開幕有B計畫 奧運組委會：塞納河可能性大

法國總統馬克宏稱巴黎奧運開幕式可能移至體育館後，巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格今天表示，在塞納河（Seine）舉行開幕式...

台女因輪椅電池遭樂桃拒登機 日政府澄清：可用文件等確認

使用電動輪椅的一名台灣女性身障旅客5日欲搭乘樂桃航空班機從日本返台時，被以無法從外觀目視輪椅電池為由拒絕登機，讓她認為遭...

質量達太陽33倍！天文學家發現銀河系最大恆星黑洞

根據今天發表的一項研究，天文學家發現了銀河系中迄今為止發現最大的恆星黑洞（stellar black hole），其質量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。