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台女因輪椅電池遭樂桃拒登機 日政府澄清：可用文件等確認
使用電動輪椅的一名台灣女性身障旅客5日欲搭乘樂桃航空班機從日本返台時，被以無法從外觀目視輪椅電池為由拒絕登機，讓她認為遭到歧視。日本國土交通省16日說明，日本航空法標準未要求一定要當場確認電池本體，可用文件或口頭申報確認電池，15日已將此規定通知各航空公司。
中央社引述日本放送協會（NHK）、每日新聞等報導，43歲旅客林君潔罹患容易骨折的罕見疾病先天性成骨不全症，但日前在沖繩那霸機場被樂桃航空人員拒絕登機。林女雖當場表示已將電動輪椅型式、電池種類等事先告知樂桃，但樂桃人員仍基於公司內部規定，要求當場確認電池。
日本國土交通大臣齊藤鐵夫16日在記者會說，電動輪椅電池確認方法及對旅客的說明等，將以合理關懷身障人士的角度出發，會釐清這次樂桃航空做法並採取必要指導等。
樂桃航空除向林女致歉，也負擔她改搭其他航空業者班機返台的機票費用，並會基於國土交通省的通知來檢討其應對方式。
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