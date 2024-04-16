快訊

18年前曾被雷擊！能高越嶺道地標「光被八表」遭震損 短期恐難修復

睡覺翻身聽到爆裂聲！男生殖器遭「2刀3斷」 醫示警：2姿勢風險高

北市「魔法衣櫥」無預警倒閉！老闆員工集體神隱 至少百人受害

質量達太陽33倍！天文學家發現銀河系最大恆星黑洞

中央社／ 巴黎16日綜合外電報導
根據今天發表的一項研究，天文學家發現了銀河系中迄今為止發現最大的恆星黑洞（stellar black hole），其質量是太陽的33倍。圖截自European Southern Observatory
根據今天發表的一項研究，天文學家發現了銀河系中迄今為止發現最大的恆星黑洞（stellar black hole），其質量是太陽的33倍。圖截自European Southern Observatory

根據今天發表的一項研究，天文學家發現了銀河系中迄今為止發現最大的恆星黑洞（stellar black hole），其質量是太陽的33倍。

巴黎天文台（Observatoire de Paris）國家科學研究中心（CNRS）天文學家帕努佐（Pasquale Panuzzo）告訴法新社，這個名為蓋亞BH3（Gaia BH3）的恆星黑洞是從歐洲太空總署（European Space Agency）「蓋亞任務」收集的數據中「偶然」發現的。

蓋亞任務旨在繪製銀河系星圖；蓋亞BH3黑洞則位於距離地球2000光年的天鷹座（Aquilaconstellation）。

由於蓋亞望遠鏡可找出天空中恆星的精確位置，天文學家得以測量其軌道與隱形伴星的質量。蓋亞BH3的質量高達太陽的33倍。

地面望遠鏡的進一步觀測也證實，蓋亞BH3的質量遠大於銀河系現有恆星黑洞。

帕努佐發布聲明稱，「沒人預料到會發現附近潛伏著一個迄今為止尚未被發現的大質量恆星黑洞。這堪稱研究生涯僅此一次的重大發現。」

恆星黑洞是大質量恆星壽終正寢、重力坍塌後所形成的黑洞，比超大質量黑洞（supermassive blackhole）小，而超大質量黑洞的成因目前仍未知。

目前人類已透過重力波（gravitational wave）在遙遠星系中發現超大質量黑洞，但帕努佐說，我們的銀河系尚未發現此類黑洞。

BH3是個「休眠中」的黑洞，因距離它的伴星太遠，無法剝離其物質，所以不會發射X射線，也很難被偵測到。

此前，蓋亞望遠鏡發現了銀河系中的2個不活躍黑洞，即蓋亞BH1以及蓋亞BH2。

在過去10年裡，蓋亞望遠鏡一直在距離地球150萬公里處運行，蓋亞任務並於2022年公布逾18億顆恆星位置和運動的3D星圖。

太空 星系 黑洞

延伸閱讀

把波蘭當宜蘭 她花費7.5萬元歐洲自助行12天達陣

「狼人殺、阿瓦隆、拉密」上榜！聚會必玩10款人氣桌遊揭曉

相關新聞

擁400年歷史…哥本哈根地標舊證券交易所遭大火吞噬 標誌性尖塔倒塌

丹麥首都哥本哈根的地標之一，具有400年歷史的舊證券交易所（Old Stock Exchange）建築今天發生大火，舊證...

雪梨教堂砍人案釀4傷！15歲凶嫌揮刀狂刺佈道主教 警方定調恐攻

澳洲雪梨上周末才發生大型商場隨機砍人事件，15日晚間又傳出一名東方亞述教會主教佈道遇刺，造成包含主教在內至少4人受傷，當...

台女因輪椅電池遭樂桃拒登機 日政府澄清：可用文件等確認

使用電動輪椅的一名台灣女性身障旅客5日欲搭乘樂桃航空班機從日本返台時，被以無法從外觀目視輪椅電池為由拒絕登機，讓她認為遭...

質量達太陽33倍！天文學家發現銀河系最大恆星黑洞

根據今天發表的一項研究，天文學家發現了銀河系中迄今為止發現最大的恆星黑洞（stellar black hole），其質量...

黃子佼持兒少性影像引馬來西亞關注 當地戀童癖犯罪難逃鞭刑最重判30年

台灣藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，在海外引發馬來西亞關注，不乏評論強調對戀童癖等犯罪應抱持零容忍。根據大馬法律，涉犯者...

南韓國會選舉執政黨大敗 尹錫悅首次公開道歉但未提幕僚人事

南韓總統尹錫悅在10日國會選舉執政黨大敗後，今天首次公開向全民致歉，坦言未善盡溝通，但未提及幕僚相關人事變動；在國務總理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。