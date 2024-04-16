荷蘭空中交通癱瘓數小時 航管當局：管制系統故障

荷蘭地方當局表示，由於空中交通管制系統發生故障，荷蘭空域在昨天夜間至今天凌晨幾乎完全關閉近3個小時。

路透社報導，荷蘭空中交通管制局（Air TrafficControl Netherlands）表示，空中交通管制系統在當地時間昨晚11時發生故障，近3小時後才解決。

荷蘭空域在此期間只處理非常有限的航空交通，航班也轉降該區域的其他機場。

荷蘭空中交通管制局表示他們正在調查故障發生的原因，但沒有提供更多細節。

荷蘭空中交通管制局發布聲明表示：「我們理解這對乘客、航空公司和機場帶來令人不快的影響。我們正在進一步調查發生故障的原因。」

這次故障主要影響來往史基普機場（Schiphol Airport）的航班，這座機場是歐洲最繁忙的交通樞紐之一；不過，由於問題發生在深夜，受影響的航班數量有限。